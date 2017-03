Initiatoren werben um Tandempartner

Lampertheim. Die Berliner Flüchtlingsinitiative "Start with a Friend" hat nun auch einen Ableger in Lampertheim erhalten. Bei einem Infoabend im Alten Rathaus stellte sich hierzu ein junges, fünfköpfiges Vermittlerteam vor. Sie warben für sogenannte Tandempartnerschaften zwischen Einheimischen und Geflüchteten.

Standortleiter Benedikt Riehl und Kristóf Gnändinger, beide im TFD-Sprachlehrerprogramm aktiv, betonten, dass das Prinzip des Projektes auf freundschaftlicher Basis beruhe. Vorgaben, um sich als "Local", also Einheimischen, einzubringen, gebe es nur bezüglich Volljährigkeit sowie der Grundverständigung in deutscher oder englischer Sprache. "Gleiche Interessen oder Hobbys bieten gute Voraussetzungen für das Tandemprogramm", sprach Riehl. Gemeinsam die Stadt erkunden, Fußball schauen, kochen, backen oder auch mal bei Problemen helfen, Möglichkeiten gebe es viele. Wer zu wem passe, Erwartungen abklären - das solle bei Erstgesprächen mittels Vermittler besprochen werden. Ziel sei es, einen Austausch "auf Augenhöhe" zu schaffen. Ein Tandem ist für sechs Monate angedacht. In dieser Zeit findet eine Betreuung durch den Vermittler statt. Nach Ablauf dieser Zeit kann das Tandem weiter geführt oder ein neuer Tandempartner vermittelt werden. Kurt Stass, Koordinator der Lampertheimer Flüchtlingshilfe, begrüßt das Projekt und erhofft sich dadurch einen neuen Schub. Über eine Datenbank, die der Berliner Verein zur Verfügung gestellt habe, kann das Profil anonym angesehen werden.

Im Anschluss gab es neben einer Vorstellungs- und Fragerunde auch die Möglichkeit der Anmeldung. Peter Balko, der mit seinem Enkel Michael gekommen war, meinte, dass ihn das Projekt sofort interessiert hätte und er dabei helfen wolle, dass Flüchtlinge eine neue Heimat finden. Teilnehmerin Petra Hirschel erklärte, sie sei oft im Ausland unterwegs. "Ich bin dankbar für die Gastfreundschaft, die ich dort empfange und möchte es gern wieder zurückgeben", sagte sie. aha