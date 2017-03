Interaktiver Stadtumbau

Lampertheim. Der Stadtspaziergang war die Auftaktveranstaltung für weitere Bürgerbeteiligungs-Projekte im Rahmen des Stadtumbaus. Seit dieser Woche ist auf der Internetseite www.sags-doch-mol.de auch eine sogenannte Crowdmap online. Dort können alle Bürger bis einschließlich 9. April interaktiv im Stadtumbaugebiet "Pins" an für sie wichtige Punkte setzen und mittels Kommentarfunktion Kritik und Vorschläge für diesen Ort abgeben. Ebenfalls können Örtlichkeiten markiert werden, an denen Menschen sich gerne aufhalten.

"Mit der Crowdmap wollen wir allen Bürgern ein weiteres Instrument anbieten, um sich aktiv am Stadtumbauprozess zu beteiligen", erklärt Stefan Groß, zuständig für den Stadtumbau bei der Stadtverwaltung. "Wer also nicht am Stadtspaziergang teilnehmen konnte oder sich lieber über Onlinetools beteiligt, hat mit der Crowdmap nun auch die Gelegenheit dazu." Die Informationen der interaktiven Karte fließen ebenso in den Prozess des Stadtumbaus ein, wie die vielen Anregungen der Teilnehmer des Stadtspaziergangs. Die Crowdmap ist sowohl über die Internetseite der Stadt Lampertheim, als auch über die Internetseite www.sags-doch-mol.de erreichbar. zg