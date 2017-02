Jahresplanung steht

Hofheim. Die Dienstagsfrauen der evangelischen Kirchengemeinde haben ihre Jahresplanung abgeschlossen. Als nächste Veranstaltung steht am Freitag, 3. März, 19.30 Uhr, der Besuch des Gottesdienstes zum Weltgebetstag der Frauen in der Friedenskirche an.

Am 14. März befasst sich die Gruppe um 20 Uhr mit der Reformation. Tags darauf wird das Angebot der Kirchengemeinde um 19.30 Uhr im Gemeindehaus wahrgenommen, wenn der Nordheimer Pfarrer Arne Polzer über Martin Luther und die Reformation referieren wird.

Geselligkeit steht am 18. April beim Ausflug nach Worms im Mittelpunkt, Treffpunkt ist um 19 Uhr am Bahnhof. Ein Spieleabend ist am 16. Mai vorgesehen, das Treffen am 20. Juni gestaltet Pfarrer Holger Mett. Mit einem meditativen Spaziergang am 11. Juli verabschieden sich die Dienstagsfrauen in die Sommerpause, die am 12. September mit der Zusammenkunft im Gemeindehaus endet.

Als Kreativabend wird der 17. Oktober umschrieben, am Samstag, 21. Oktober, unternehmen die Dienstagsfrauen einen Tagesausflug. Es folgt am 14. November ein Filmabend sowie am 12. Dezember als Jahresabschluss die Adventsfeier im Gemeindehaus. fh