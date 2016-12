Jesus ist in Peru geboren

Monika Mika sorgt mit dafür, dass peruanische Kinder, die am Rand der Gesellschaft leben, ein Zuhause bekommen. © roi

Lampertheim. Mit ihren Aquarellmalereien erzählen elf- bis 13-jährige peruanische Kinder aus dem Huch'uy Runa-Zentrum in Cusco die biblische Weihnachtsgeschichte. "Die Bilder sind in ihrer Malwerkstatt entstanden", berichtet Monika Mika. Die Lampertheimerin war mehrmals vor Ort und unterstützt seit 30 Jahren das Projekt, das 130 Kindern, die am Rande der Gesellschaft leben, eine lebenswerte Zukunft gibt.

Das Zentrum bietet Kindern in Not Zuflucht, Obdach, Geborgenheit und Ausbildung. "Dort in 'Huch´uy Runa' - was 'kleine Menschen' bedeutet - können Kinder auch wieder Kind sein. Sie gehen zur Schule und bekommen eine Ausbildung in acht verschiedenen Kreativwerkstätten", erklärt Mika.

Von Motiven berührt

"Vor einigen Jahren bekam ich zu Weihnachten solch wunderschöne Aquarellkarten von den Huch'uy Runa's geschenkt", erzählt Mika und fügt hinzu: "Ich war so berührt, dass ich dachte, die dürfen nicht nur mich und einige wenige Menschen erfreuen. Und so kam ich auf die Idee, die Originalbilder digitalisieren zu lassen." Mit den Fotos der Bilder stellt sie ganz besondere Weihnachtskarten her.

Darauf sind die unterschiedlichsten Szenen abgebildet. So, wie sich Kinder die Weihnachtsgeschichte mit der Geburt Jesu vorstellen. Nur ist das Kind nicht in Bethlehem, sondern in den Anden Perus zur Welt gekommen. In ihren Malereien drücken die Kinder aus dem Huch'uy Runa-Zentrum nicht nur ihre Emotionen sondern auch ihre Lebenswelt in den Anden aus.

Monika Mika ist Kunsttherapeutin und sieht in den Aquarellen weit mehr, als ein Laie erkennen kann. So ist das neugeborene Kind in eine wärmende Decke gewickelt, die noch durch Schmuckbänder zusammengehalten wird. Die Bänder geben dem Kind zusätzlichen Halt. "Der in der Malerei ausgedrückte Schutz symbolisiert Wärme und Geborgenheit", weiß Monika Mika und ergänzt: "Diese Geborgenheit erhalten die Kinder im Huch'uy Runa-Zentrum. Denn wer sich geborgen fühlt, wird seine Träume verwirklichen können und die Herausforderungen des Alltags leichter meistern."

Die Kunsttherapeutin erklärt die gemalten Motive: "Zu sehen ist das Kind in der Krippe inmitten von Cusco auf dem großen Platz vor der Kathedrale, wo es gerade von einem Hirten und seinen Schafen und Lamas bestaunt wird." Die 73-Jährige zeigt auf eine Karte, auf der Maria und Josef mit dem Jesuskind, eingebettet in die weite Landschaft der Anden oder in der Nähe eines Dorfes, gemalt wurden.

Von Hirten behütet

Die Menschen auf dieser Karte tragen die typischen Trachten der Quechua. Auf einer andern Karte sind die Eltern abwesend, aber das Kind ist nicht allein. Es wird von einem Hirtenjungen behütet, der mit seinem fröhlichen Flötenspiel und Tanz das Kleine unterhält.

Eine weitere Malerei zeigt das Elternpaar, das in einem Stall aus Adoben (Lehmziegeln) untergekommen ist, zu dem nicht Ochs und Esel, sondern ein Kondor zur Krippe gekommen ist. Der Königsvogel der Anden hat sich auf einem Felsen niedergelassen und schaut das Baby aus einem guten Abstand heraus neugierig an.