Jesus war kein Bandenchef

Lampertheim. Steinbildhauer Holger Schinz-Sauerwein ist gern in Sachen Kunst im Internet unterwegs. In der Vorweihnachtszeit stieß er dabei auf ein Bild, das ihn zu einer Serie von Wohltätigkeitskarten führte, die gerade von der englischen Abteilung der von einem Franzosen gegründeten Hilfsorganisation "Ärzte der Welt" herausgegeben wird: das aus vier Karten bestehende Set "RealityXmas" der "Doctors oft the World".

Eine Londoner Werbeagentur hatte sie unentgeltlich für die Hilfsorganisation gestaltet. Ein paar Klicks weiter, und zwei Kartensets machten sich auf den Weg von London nach Lampertheim. "Das Faszinierende an den Bildern ist die Zusammenstellung von üblichen friedvollen Motiven der Heiligen Nacht mit Bildmotiven, die den militärischen Auseinandersetzungen der letzten Jahre im mittleren Osten entnommen sind. Kurz gesagt: Waffen und zerstörte Häuser. Sie bringen mir die Weihnachtsgeschichte nochmal auf eine andere Weise nah - mit harter Realität anstatt mit bequemer Romantik", stellt Holger Schinz-Sauerwein heraus.

Alle vier Karten zusammen bilden für ihn eine Kurzfassung der Weihnachtsgeschichte: Die erste Karte zeigt die drei Könige. Einer von ihnen weist erregt auf den Himmel. Dort ist aber kein heller Stern, sondern ein graues Flugzeug, das eine Rakete abschießt. Auf dem zweiten Bild geht Josef mit der schwangeren Maria, die auf einem Esel sitzt, durch eine Stadt auf der Suche nach einer Herberge. Die Stadt besteht aber nur noch aus rauchenden Ruinen, in denen allerdings noch Menschen leben, die die Löcher in den zerschossenen Wänden notdürftig mit Teppichen abgedeckt haben.

Rakete statt Stern

Das dritte Bild zeigt Maria und Josef nachts auf freiem Feld, wie sie sich beide über das in einer Steinkrippe liegende Jesuskind beugen. Die Szene wird jedoch nicht von dem Stern von Bethlehem erhellt, sondern vom Feuerschweif einer startenden Rakete. Bild vier zeigt eine fröhliche Maria, die von Josef liebevoll gestützt, ihr Kind hält. Umringt sind sie dabei von Hirten, die das Glück bewundern. Nur ist dieses Idyll nicht in einem Stall beheimatet, sondern in einem Haus, dessen eine Wand in Trümmern liegt. Darin steckt eine nicht detonierte Fliegerbombe, die, sollte sie doch noch explodieren, alle in dem Raum sofort töten würde. "Diese neue Art die Weihnachtsgeschichte zu erzählen hat wohl auch nicht nur in Lampertheim Anklang gefunden, sondern wohl weltweit, denn das Kartenset musste nachgedruckt werden, nachdem die erste Auflage vergriffen war", merkt Holger Schinz-Sauerwein im Gespräch mit dem "SHM" an.

Als Künstler hat ihn auch interessiert, welche Bilder der Weihnachtsgeschichte und welche Fotos der Kriegshandlungen bei der Gestaltung der Karten kombiniert wurden. Und so ist für ihn die Weihnachtgeschichte neu erlebbar geworden: "Auch wir leben unter der Herrschaft eines Imperiums, dass die Seewege kontrolliert und den allgemeinen Wohlstand befördert, so wie die Römer im Mittelmeer vor 2016 Jahren. Jesus Christus wurde damals als verletzliches Menschenkind geboren und starb am Kreuz der Römer, vorverurteilt durch eine theokratische Institution, den Rat der Hohenpriester. Er lebte nicht als Bandenchef, nicht als Warlord, nicht als Verteidigungsminister, nicht als Präsident, er schießt nicht wild um sich, er verkauft keine Waffen, er wirft keine Bomben, er erpresst nicht, er raubt nicht, er tötet nicht. Ich freue mich auf die Feier seiner Geburt!"