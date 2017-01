Hüttenfeld. Der Kinder- und Jugendchor des KGV 1892 Sängerbund Hüttenfeld - die "Young Voices" - startet am Montag, 9. Januar, mit den Proben für sein neues Programm. Daher ist der Einstieg für interessierte Sängerinnen und Sänger zu Beginn des Jahres 2017 ideal. Chorleiter Ronald Ehret hat für die jungen Sänger bekannte Songs aus der Popwelt im Repertoire. Der Kinderchor probt montags von 15.45 bis 16.30 Uhr, die Jugendlichen sind ebenfalls montags von 18 bis 18.45 Uhr an der Reihe. Probeort ist das evangelische Gemeindezentrum unter dem Kindergarten in der Viernheimer Straße. ron