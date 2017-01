Jetzt wird noch gründlich sauber gemacht

Lampertheim. Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen, heißt es bei Matthias Claudius. Nun ist der Rathaus-Service nicht gerade auf Reisen gegangen, aber der vorübergehende Umzug in den Sitzungssaal des Stadthauses ist doch schon eine Art kleine Erlebnisreise, von der Rathaus-Service-Chefin Ina Klotzbach durchaus einiges zu erzählen hat.

So zum Beispiel, dass mancher Kunde kommt und feststellt, dass er noch nie im Sitzungssaal des Stadthauses gewesen ist. Dabei tagen hier doch das Stadtparlament und seine Ausschüsse immer öffentlich, und auch andere Veranstaltungen bieten durchaus Gelegenheit zum Besuch. Außerdem herrsche eine seltene Ruhe in dem Saal, in dem sonst wichtige politische Entscheidungen getroffen werden. Viele kämen doch irgendwie ehrfürchtig hinein, berichtet Klotzbach.

Für sie und ihre Kolleginnen war es ein kleines Abenteuer, als sie am 12. Dezember vom Haus am Römer in den Sitzungssaal umgezogen sind, um hier die nächsten fünf Wochen provisorisch alle Dienstleistungen der Servicestelle anzubieten. Da mussten etliche Umzugskartons gepackt, Computer ab- und wieder angeschlossen und die Arbeitsplätze wieder eingerichtet werden. Nötig wurde der Umzug, weil in den Räumen des Rathaus-Service die Elektrik und die Netzwerkverkabelung modernisiert werden mussten. Die Leitungen und Anschlüsse entsprachen längst nicht mehr den aktuellen Standards, was häufig zu Ausfällen der Computer führte, wie Ralf Müller, stellvertretender Pressesprecher der Stadt, der auch für das IT- und Organisationsmanagement in der Verwaltung zuständig ist.

Fast 30 Jahre alt

Um die Leitungen zu erneuern, musste die Decke abgerissen werden, da darunter die Kabel verlaufen. Die wurde bei der Gelegenheit auch gleich erneuert, da es für die alte ohnehin keine Ersatzplatten mehr gab, wie Müller im Gespräch mit dem "Südhessen Morgen" erläutert. Technik wie Decke seien aber auch seit 1988, als das Haus am Römer bezogen wurde, noch nicht grundlegend saniert worden. Die Elektrik habe die Verwaltung immer nur stückchenweise den neuen Erfordernissen angepasst. Nun hoffen alle Beteiligten, dass es sich künftig besser und störungsfreier arbeiten lässt und die Kunden ohne Probleme und Verzögerungen bedient werden können. Ursprünglich sollte der Rathaus-Service schon vor Weihnachten wieder ins Haus am Römer zurückkehren. Die Verwaltung hat aber entschieden, dass das Provisorium noch bis zum 13. Januar im Stadthaus verbleibt. So konnte die Decke komplett erneuert werden. Insgesamt hat das Projekt knapp 20 000 Euro gekostet.

Nun stehen noch eine gründliche Reinigung der Räumlichkeiten auf dem Plan und dann werden wieder die Umzugskisten gepackt und das kleine Abenteuer, das für Mitarbeiter wie Kunden eine gute Erfahrung war, wie Ina Klotzbach berichtet, neigt sich dem Ende entgegen.

Der Rücktransport ist für Montag, 16. Januar, geplant. An dem Tag bleibt die Servicestelle geschlossen. Ab Dienstag, 17. Januar, sind die Mitarbeiterinnen dann wieder wie gewohnt im Haus am Römer anzutreffen: von 7.30 bis 17 Uhr.