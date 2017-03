Lampertheim. Am Pfingstsonntag, 4. Juni, wird die Jubelkonfirmation in der Domkirche gefeiert. Um die Einladungen für die Jahrgänge, den Festgottesdienst und die Feier vorzubereiten, lädt die Lukasgemeinde in Zusammenarbeit mit der Martin-Luther-Gemeinde zu einem Vorbereitungstreffen am Mittwoch, 22. März, 19 Uhr, in die Notkirche, Römerstraße 94, ein. Eingeladen sind die Konfirmationsjahrgänge: 1992 (25 Jahre, Silberne Konfirmation); 1967 (50 Jahre, Goldene Konfirmation); 1957 (60 Jahre, Diamantene Konfirmation); 1952 (65 Jahre, Eiserne Konfirmation); 1947 (70 Jahre, Gnadene Konfirmation); 1942 (75 Jahre, Kronjuwelene Konfirmation); 1937 (80 Jahre, Brillanten Konfirmation). zg