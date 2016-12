Jugend ermittelt Schützenkönig

Lampertheim. Die Schützenjugend des Schützenvereins 1923 Hubertus Lampertheim hat bei ihrer internen Jugendweihnachtsfeier auch das Jugend-Königschießen bestritten. Zahlreiche Helfer hatten den Gastraum mit einer weihnachtlichen Dekoration für die Gruppe hergerichtet, und schon bei der Ankunft war den Jungschützen die Aufregung anzumerken. Schließlich ging es für sie darum, den neuen Schützenkönig zu ermitteln.

Jeder jugendliche Besucher konnte mit dem Luftgewehr vier Schuss auf eine verdeckte Glücksscheibe abgeben. Anders als im Training durfte dabei aber nicht die Mitte getroffen werden, denn das würde im Ergebnis zehn Ringe Abzug geben. Nachdem sich die Aufregung unter den Jugendlichen gelegt hatte und das Königsschießen beendet war, wurden die jungen Damen und Herren zu Tisch gebeten und das hauseigene Restaurant "Zum Schützenhaus" verköstigte die ausgehungerte Truppe mit einem deftigen Menü.

Nach dem Essen lobte der Jugendleiter des Schützenvereins, Dieter Spannagel, die gesamte Truppe für die ausgezeichnete Zusammenarbeit und die guten sportlichen Ergebnisse des abgelaufenen Jahres. Ein Dank ging auch an die Trainer Rolf Hegemann und Uschi Spannagel.

Pokale für die Sieger

Erster Ritter wurde Paul Giffhorn und zweiter Ritter wurde Iris Poubouridis. Der neue Schützenkönig ist Frederik Wolter. Die Gewinner bekamen Pokale überreicht. Frederik trägt nun für ein Jahr den Titel "Jugendschützenkönig des Schützenverein 1923 Hubertus Lampertheim".

Aber was ist eine Weihnachtsfeier ohne Geschenke? Zuerst gab es jede Menge Süßes, und den Gesichtern der Anwesenden sah man die Freude an. Diese steigerte sich dank Gutscheinen für einen Kinobesuch. Zur guten Stimmung an diesem Abend trug auch das Gitarrenspiel von Joshua Kühlberg bei. zg