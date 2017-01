Jugendcafé soll verstärkt auch Jüngeren offen stehen

Voller Tatendrang und Zukunftspläne für die Zehntscheune: Jugendliche in der Lampertheimer Zehntscheune mit den Betreuern Marcel Getrost und_Christine Nagelav.

Lampertheim/Hofheim. Welche Möglichkeiten bietet Lampertheim für mich als Jugendlichen? Wo kann ich hingehen, wenn ich etwas unternehmen möchte? Ist hier überhaupt was los? Solche Fragen spuken wohl immer wieder in den Köpfen junger Lampertheimer herum. Ein Angebot für Zwölf- bis 18-Jährige ist das Jugendcafé in der Zehntscheune, das jeden Freitag von 16 bis 22 Uhr seine Türen öffnet.

Der 19-jährige Maurice Weidner kommt seit drei Jahren regelmäßig dorthin. "Ich gehe eigentlich in Stuttgart zur Schule. Aber wenn ich am Wochenende in Lampertheim zu Hause bin, treffe ich hier meine Freunde. Wir haben Spaß und können den Start ins Wochenende genießen", erzählt er mit leuchtenden Augen.

Ab diesem Jahr wird es im Jugendcafé einige Neuerungen geben, mit denen das Team der Stadtjugendpflege um Marcel Getrost auf die Wünsche der Jugend eingehen möchte. Zum einen gibt es ab jetzt eine zweite Gruppe, die sich regelmäßig trifft. Jeden Dienstag von 15 bis 20 Uhr werden Treffen für Mädchen und Jungen im Alter von zwölf bis 16 Jahren stattfinden.

Neue Angebote auch in Hofheim

Den Anstoß dazu gab eine Gruppe, bestehend aus zehn Jugendlichen, die im Rahmen des Realschultages die Zehntscheune besuchten. Sie bemängelten, dass der Freitag eher die Älteren anspreche und wünschten sich einen Tag für jüngere Teenies. "Die Jugendlichen wurden in ihren Vorstellungen sehr konkret. Daher haben wir die Öffnungszeit etwas früher gewählt, da die Jüngeren meist früher Schulschluss haben", erklärt Marcel Getrost.

Ziel sei es zudem, in der neuen Gruppe verschiedene Angebote zu machen - wie etwa Spieleabende oder gemeinsames Kochen. "Es soll den Jugendlichen gefallen, sie sollen sich wohlfühlen und vielleicht auch später die ältere Gruppe besuchen", so Getrost. Wichtig sei hierbei, dass die Mädchen und Jungen selbst in die Planung der Treffen einbezogen würden und ihre Ideen und Vorstellungen äußern könnten. Dann solle ein entsprechender Monatsplan erstellt werden.

Ein weiterer Schritt in Richtung Zukunft wurde mit dem Ausräumen des Spieleregals gemacht. Viele Gesellschaftsspiele dort waren in die Jahre gekommen und sind für die Jugendlichen nicht mehr interessant. Sie wurden aussortiert, es wurde Platz für neue Spiele geschaffen, die bereits bestellt worden waren.

Ein drittes Anliegen der Jugendlichen war das Aussehen der Zehntscheune. Sie wünschten sich, den Raum des Jugendcafés in neue Farben zu tauchen. "Auch dabei sollen die Jugendlichen mitwirken dürfen", betont Getrost. Deshalb ist nun ein Treffen mit dem Jugendbeirat geplant, bei dem über das "Ob" und "Wie" der Veränderung entschieden werden soll. Discos und Konzerte sollen künftig angeboten werden, bei denen vor allem Bands aus Lampertheim und Umgebung auftreten.

"Und auch in Hofheim wird sich noch etwas tun", verrät Marcel Getrost. Da der Jugendtreff in dem Stadtteil zuletzt wenig besucht wurde, entschieden die Stadtjugendpflege, die vor zwei Jahren zur Jugendförderung wurde, und Gemeindepädagoge Thilo Götz, der auch eine Jugendgruppe betreute, kurzerhand eine gemeinsame Sache daraus zu machen. Weitere Pläne zur Umsetzung sollen folgen.

Ideen zur Mitgestaltung

Zurück in der Kernstadt: Dort laufe in der Freitagsgruppe alles gut, da die Jugendlichen von sich aus auf die Betreuer zukämen und Ideen zur Mitgestaltung hätten, berichtet Getrost. Die Jugendlichen freuen sich über die Weiterentwicklung der Angebote und bleiben der Zehntscheune bisweilen lange treu. "Ich war schon im Kindercafé und komme jeden Freitag hierher, seitdem ich 14 bin. Die Betreuer sind sehr nett und man hat immer die Möglichkeit neue Leute kennenzulernen. Außerdem muss man nicht zuhause sitzen, sondern kommt raus und kann gemeinsam Spiele spielen", berichtet der 18-jährige Daniel Sauer aus Bobstadt, der die Berufsfachschule in Lampertheim besucht.

Ebenfalls begeistert zeigt sich Stefan Mühlenbrock aus Biblis. "Ich komme seit drei Jahren her. Mir gefallen die Aktionen und das Café ist ein Treffpunkt für viele meiner Freunde", beschreibt der 19-Jährige. Auch er besucht die Berufsfachschule im Ort.

Generell seien alle Jugendlichen eingeladen, die Treffen freitags und dienstags zu besuchen, betont Marcel Getrost: zu gemeinsamen Aktionen und jede Menge Spaß.