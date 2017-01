Jugendfeuerwehren auf Sammel-Tour

Lampertheim. Die Jugendfeuerwehren der Stadt Lampertheim veranstalten auch in diesem Jahr ihre traditionelle Christbaumaktion, bei der die ausgedienten Weihnachtsbäume aller Haushalte eingesammelt werden.

Wer den Service in Anspruch nehmen möchte, stellt seinen Baum zum unten genannten Termin gut sichtbar und von jeglichem Schmuck befreit an den Straßenrand. Die Aktion ist kostenfrei, die Jugendlichen freuen sich jedoch über eine Spende, die ihren Vereinsabteilungen zugutekommen. Die Abholung der Bäume in den einzelnen Ortsteilen erfolgt an den nachfolgenden Tagen und Zeiten:

Hüttenfeld: Samstag, 7. Januar, ab 9 Uhr

Neuschloß: Donnerstag, 12. Januar, ab 17 Uhr,

Lampertheim, alle Gebiete östlich der Bahnlinie (Guldenweg, Ostrandsiedlung, Rosenstock, Europaring): Freitag, 13. Januar, ab 14 Uhr,

Lampertheim, restliches Stadtgebiet: Samstag, 14. Januar, ab 9 Uhr,

Hofheim, Wehrzollhaus und Rosengarten: Samstag, 14. Januar, ab 9 Uhr. swa