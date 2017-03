Jugendhandballer weiter ungeschlagen

Alle Bilder anzeigen Justus Fröhlich (l.) schaffte es, gleich elf Treffer im gegnerischen Tor unterzubringen und auch Tim Pfendler (r.) machte einige Tore. © TV

Lampertheim. Die männliche B1-Handballjugend des TV Lampertheim bezwang den TuS Griesheim deutlich mit 39:21 (23:6)-Toren und behauptet nach der vorzeitig errungenen Meisterschaft verlustpunktfrei die Tabellenspitze in der Bezirksoberliga.

Beide Teams traten ersatzgeschwächt an, wobei der TVL den sperrebedingten Ausfall von Leistungsträger Jannik Jung im linken Rückraum besser kompensieren konnte.

Start mit vielen Angriffen

Gestützt auf die sehr gut haltenden Torhüter Marc Schäfer und Ralph Hönninger hinter einer kompakten 6:0-Deckung setzten sich die Turner über 5:3 mit einen 11:0-Torlauf auf 16:3 vorentscheidend ab. Obwohl die Lampertheimer Trainer Thorsten Jakob und Felix Nieter danach jedem Spieler ausreichend Einsatzzeiten gaben, geriet der Angriffsfluss nicht ins Stocken. Zur Halbzeit stand eine 23:6-Führung auf der Anzeigetafel.

Lob vom Trainer

Nach Wiederanpfiff spielten die Spargelstädter dann ein deutlich offensiveres Abwehrsystem, was den Gästen zu Gute kam und deutliche Abstimmungsprobleme bei den Turnern offenbarte. Griesheim konnte im zweiten Abschnitt die Begegnung ausgeglichener gestalten. Ein Lob der Trainer für das gesamte Team gab es nach Spielende, da die Mannschaft bis auf die eine oder andere Pause in Sachen Konzentration in der zweiten Hälfte den Zuschauern in der Jahnhalle ein sehr gutes Handballspiel zeigte.

Derby am Sonntag

Es spielten Marc Schäfer und Ralph Hönninger im Tor, Justus Fröhlich (11), Sören Fetsch, Ian Knisley (4), Wim Größler (3), Robin Kettler (4), Tim Schuster (2), Nicolas Kern (7), Tim Pfendler (3), Nikolas Venske (1), Tobias Hedderich (2/1), Alex Kühr und Moritz Müller (2).

Am Sonntag, 12. März, geht die Runde für die B1-Handballer um 14 Uhr mit dem Derby gegen den HC VfL Heppenheim in der Jahnhalle zu Ende. Vor der Partie der Herren um 18 Uhr gegen Griesheim wird das Nachwuchsteam offiziell von einem Vertreter des Handballbezirks Darmstadt für die Meisterschaft geehrt.

Die B2 der Turner empfingen die JSG Lorsch/Einhausen. Konnte die Mannschaft das Hinspiel noch mit 30:29 für sich entscheiden, stand eine 30:31-Niederlage zu Buche. Die Gastgeber fanden nicht ihre optimale Form und unterlagen in einer durch sehr viele technische Fehler geprägten Partie dem Tabellennachbarn. Es spielten Yannik Bischer und Sven Hartenburg im Tor, Lars-Hendrik Krämer (1), Phillip Freudenberger (1), Tim Schuster (3), Nils Krautwurst, Wim Größler (5/1), Nasin Ulusoy (4), Ian Knisley (6), Tobias Hedderich (1), Sören Fetsch (3), Alex Kühr (3) und Moritz Müller (3).

Die B2 spielt am kommenden Samstag, 11. März um 15.45 Uhr ebenfalls ihr letztes Rundenspiel in der Jahnhalle gegen die TG Eberstadt. fh