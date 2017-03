Juhu, der Winter ist verbrannt

Lampertheim. Der Frühling ist da und die Menschen zieht es hinaus ins Freie. Im AZ Vogelpark wurde gestern der Sommertagszug gefeiert. Das ist ein traditionelles Fest in der Kurpfalz und in den umliegenden Gebieten. Und auch der Vogelpark begeht jedes Jahr dieses Brauchtumsfest. Die Mitglieder wollen an dieser Tradition festhalten, schließlich vertreibe der Trubel und Lärm beim Sommertagszug und bei der Winterverbrennung die vermeintlich bösen Geister.

Und dass die "Geister" im Park nicht mehr ihr Unwesen treiben und Schäden anrichten - wie der Sturm im Januar - können die Vogelparkmitglieder wohl gut gebrauchen. Schon deshalb hatte Vorstandsmitglied Gerlinde Hartl jede Menge Sommertagsstecken gebastelt. Schließlich sind die Stecken mit den kunterbunten Kreppbändern ein Zeichen für den Frühling und ein wichtiges Zubehör für den Umzug. Und weil der Vogelpark gestern einen wahren Ansturm an Gästen erlebte, waren die beliebten Stecken bald in Kinderhand. Das wunderschöne Frühlingswetter lockte eine große Anzahl von Ausflüglern in die Böllenruthen.

Als erste waren die sonnigen Plätze besetzt. Die Besucher genossen die schon wärmenden Strahlen und das gute Essen. Die Frauen des Vereins hatten Kuchen gebacken, Simone Schweiker hatte ihren berühmten Kochkäse aufgetischt und Monika Alberstadt 40 Hackbraten nach Hausfrauenart vorbereitet. An der Grillstation und in der Küche brutzelte jeweils eine Mannschaft, Fischspezialitäten wurden ebenfalls angeboten und der Zweite Vorsitzende Friedel Alberstadt kam an der Theke kaum hinterher.

"Wir haben für den Tag alle Kräfte mobilisiert", berichtete Pressesprecherin Monika Alberstadt. Sie fügte hinzu, dass aber ohne die vielen fleißigen Helfer, die Tage zuvor im Park mit zugepackt hatten, kein so üppiges Fest hätte stattfinden können. Deshalb gebühre den Helfern ganz viel Dank. Freiwillige der Firma BKU Beton-Korrosionsschutz Lampertheim, vom 1. Carneval-Club Rot-Weiß und vom BVB Dortmunder Fußballfanclub Lampertheim hätten Großes geleistet. "Sie haben geputzt und geräumt, sie haben gearbeitet wie toll", erklärte Monika Alberstadt. Blitzeblank wurden die Gaststube, die Toiletten und die Tropenhalle der Vögel gesäubert sowie die Sitzgelegenheiten im Außenbereich aufgestellt. "Die Helfer haben querbeet eine Vielfalt von Arbeiten gemeistert", so Alberstadt. Der ganze Park habe hinterher gestrahlt. Jetzt wünschen sich die Vogelparkmitglieder noch Freiwillige, die konstant im Park mitarbeiten und wenn auch nur stundenweise. "Wir brauchen Unterstützung bei der Fütterung der Tiere, denn auch das schaffen wir auf Dauer nicht mehr", betonte Alberstadt.

Derweil gab Erster Vorsitzende Gerhard Hartl das Signal zum Aufbruch für den Sommertagszug. Wolfgang Weber griff in die Tasten seines Akkordeons und spielte beschwingte Frühlingslieder. Die Kinder unterbrachen ihr Toben auf dem Spielplatz und schlossen sich dem fröhlichen Zug an. Zum Abschluss der lustigen Parade, beim Lied "Winter ade" zündete Markus Reichert den Winter in Form eines prächtigen Schneemanns an und in einem Spektakel wurde er verbrannt. Das sei ein ausgezeichneter Start in die Saison 2017 gewesen, waren sich die Mitglieder einig.