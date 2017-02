Junge Narren musizieren in der Kirche

Lampertheim. Fast 60 Kinder und Jugendliche des Kinderchorprojekts Ephata konnte Pfarrer Claus-Peter Stockh zum Familiengottesdienst in Mariä Verkündigung begrüßen. Die Nachwuchsmusiker im Alter von drei bis 18 Jahren trafen sich zum 20. Mal und erfreuten die Gottesdienstbesucher mit Liedern, die sie am Tag zuvor unter der Leitung von Maria Karb eingeübt hatten. Gleich zu Beginn dankte diese der Frauengemeinschaft und den Organisatoren des Seniorennachmittags für ihre großzügige Spende zugunsten des Kinderchorprojekts.

Der Gottesdienst, zu dem alle Kinder verkleidet kommen durften, stand unter dem Motto "In andere Rollen schlüpfen". Dazu passend hatten die Kinder bunte Masken gebastelt. Stücke wie "Stell dich in die Sonne", "Elefantastisch" und "He's The King of The Jungle" luden zum Mitsingen und Mitklatschen ein. Begleitet wurden die Kinder und Jugendlichen von den Musikern Regina Fuxa und Markus Herrmann. Ein besonderer Höhepunkt war eine Trommeleinlage, die Andrew Connor mit drei Jungen des Kinderchors einstudiert hatte.

Gemeindereferentin Martina Kron betonte, dass viele Menschen - wie auch Levi aus dem Evangelium nach Markus - den Wunsch haben, jemand anderes zu sein oder in eine andere Rolle zu schlüpfen. Vier Kommunionkinder stellten im Gottesdienst ihr Kostüm vor und erläuterten, warum sie gerne Prinzessin, Cowboy, Clown und Pilot sein möchten.

Auszug mit den Nubbelanern

So steht eine Prinzessin mit ihren tollen Kleidern immer im Mittelpunkt und wird bewundert, während ein Clown alle zum Lachen bringen kann und immer fröhlich ist. Ein Cowboy hat mit seiner Pistole nichts zu fürchten und ein Pilot kann die ganze Welt von oben betrachten und viele tolle Orte bereisen.

Der feierliche Auszug der maskierten Kinder und Jugendlichen des Kinderprojektchors am Ende des Gottesdienstes mit dem Nubbelaner Karnevalsverein Lampertheim sorgte für fast närrische Stimmung in der Kirche. zg