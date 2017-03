Junge Stimmen machen Gänsehaut

Hüttenfeld. Die evangelische Kirchengemeinde in Hüttenfeld hat bereits zum vierten Mal im Rahmen ihrer Sonntagabendgottesdienste einen Leckerbissen der besonderen Art veranstaltet. Instrumentalisten und Vokalisten aus der eigenen Gemeinde haben zusammen mit einigen Gästen ein geistliches Konzert präsentiert, das man durchaus als außergewöhnlich bezeichnen kann.

Nach der Begrüßung von Kirchenvorsteher Ulrich Thomas eröffnete in gewohnter Manier Dekanatsmusikerin Gunhild Streit mit dem Concerto in d-Moll von Johann Sebastian Bach den Abend. Das zwölfminütige Werk forderte der Organistin alles ab und es war erstaunlich, welches Klangspektrum die kleine Orgel bei geschickter Registrierung hat.

Fetziger Gospel

Gemeindekirchenmusiker Ronald Ehret war mit seinen "Young Voices" des Sängerbund Hüttenfeld und seinem Vokalensemble "X-tra" aus Bensheim vertreten. Zunächst bewiesen die 18 jungen Damen und ein junger Herr der "Young Voices", dass sie sich weiterentwickelt haben. Marc Antoine Charpentiers "Te deum" meisterte der Chor noch a capella. Bei dem fetzigen Gospel "Jesus on the mainline", der zum Mitklatschen animierte, begleitete Bruno Ehret auf dem Keyboard. "A certain smile" und "When you believe" aus "Prince of Egypt" sorgten für Gänsehautstimmung.

Bruno Ehret und sein Sohn Dane interpretierten ein Concerto von Georg Goltermann. Der Vater begleitete den 13-jährigen Cellisten am Klavier. Und bei Dane konnten die Zuhörer feststellen, dass dieser auf seinem Instrument große Fortschritte gemacht hat. In dem Goltermann-Stück meisterte der Nachwuchscellist schnelle Passagen gekonnt mit flinken Fingern.

Ricarda Thomas auf dem Cello, Ulrike Wohlwender am Klavier und Giulia Scopelliti mit ihrer hinreißenden Sopranstimme gaben gemeinsam drei Stücke zum Besten. Ricarda beherrschte ihr Instrument mit lyrischer und gefühlvoller Spielweise. Ulrike Wohlwender begleitete virtous und unaufdringlich auf dem Keyboard und erläuterte nebenbei die Stücke, die von Giulia Scopelliti großartig gesungen wurden.

Es besteht kein Zweifel, dass diese junge Dame bald die Opernbühne betritt, denn ihr Sopran ist gewaltig und überzeugend. Die drei Damen brachten "Der Nussbaum" und "Wenn ich ein Vöglein wär" von Robert Schumann, sowie "Tyndaris" von Reynaldo Hahn zu Gehör.

Auch die zwölf jungen Damen und Herren des Vokalensembles "X-tra" sind bei diesem Event Dauergäste und werden ebenfalls von Ronald Ehret geleitet. Auch diesmal erfüllten sie die Erwartungen - zunächst sehr sakral mit dem "Alta trinita" eines italienischen Meisters. Den glanzvollen Schlusspunkt des Konzertes setzte Gunhild Streit mit der Passacaglia in d-moll von Dietrich Buxtehude an der Orgel. ron