LAMPERTHEIM. Kaputtes muss nicht gleich in den Müll wandern: Die Jusos Ried veranstalten am Freitag, 6. Januar, gemeinsam mit Edingershops wieder ein Repaircafé. Von 14 bis 17 Uhr heißt es im Edinger Mehrwertladen in der Kaiserstraße 43: "Wegwerfen? Denkste!". Wie bereits bei den ersten Auflagen gibt es Hilfestellung für die Reparatur von allerhand technischen Geräten und Gebrauchsgegenständen oder Tipps nach dem Prinzip "Hilfe zur Selbsthilfe".

Diesmal sind Fachleute zur Reparatur von Fahrrädern und Elektrokleingeräten anwesend. Außerdem gibt es Hilfe bei Problemen mit Handys sowie die Möglichkeit, kleine Näharbeiten durchführen zu lassen. Die Reparatur erfolgt ehrenamtlich. Die Wartezeit bis zur Reparatur des mitgebrachten Gegenstandes kann mit Kaffee und Kuchen versüßt werden. zg