Kalauer im Dauerfeuer gezündet

Lampertheim. "Fahrendes Volk, Gaukler, Komödianten machen Station in der Lampertheimer Altrheinphilharmonie", kündigt Roland Hotz am Samstagabend das Kikeriki-Theater aus Darmstadt an. Und bei dessen skurrilem Puppenspiel für Erwachsene ist bekanntlich alles etwas anders.

Mit Zipfelmütze, kariertem Hemd und Hakennase hat der Kasper im Stück "Achtung Oma" durchaus Ähnlichkeit mit der traditionellen Puppenspiel-Figur. Allerdings hat Kasper in der Hans-Pfeiffer-Halle extrem schlechte Laune, ist ordentlich verkatert und babbelt Hessisch. Statt einer kleinen Guckkastenbühne dient eine Wäscheleine als Kulisse.

Immer wieder schlüpfen die Schauspieler hinter den sorgsam drapierten Kleidungsstücken hervor und durchbrechen das Spiel. Menschen und Puppen agieren gemeinsam, unterhalten sich, streiten, singen und scheuchen sich herum.

Die Handlung ist schnell erzählt, sie bildet eigentlich nur das Gerüst für die irrwitzigen Dialoge. Der Briefträger bringt Kasper einen Brief, in dem seine Oma ihr Kommen ankündigt. Ihr Vermieter hat ihr die Wohnung gekündigt, daher will sie in Zukunft bei ihm leben. Kaum ist sie da, geht "der Wirbelsturm in Stützstrumpfhosen" dem Enkel gehörig auf die Nerven. "O-M-A" stöhnt er "Oh-Mein-Albtraum". Ein Plan muss her, damit die Großmutter wieder in ihr Haus einziehen kann. Denn schließlich hat der neue Hausbesitzer gegen das elfte Gebot verstoßen: "Du sollst nicht begehren der Oma ihr Haus, sonst schlage ich dir die Zähne aus".

Liebesglück mit Postbote

Als Oma verkleidet, nimmt sich der "Racheenkel" den Vermieter vor und wickelte ihn mit allerlei Anzüglichkeiten so lange um den Finger, bis er der Großmutter das Haus überschreibt. Da "Kasperltheater auch wehtun muss", bekommt der Böse noch eine Tracht Prügel, bevor sich alles zum glücklichen Ende auflöst. Während die Oma ihr Liebesglück beim Postboten findet, bleibt nur der Kasper einsam.

Denn leider hat die alte Dame sein Haus beim Zigarrenrauchen abgefackelt. "Geh doch zu den Puppenspielern" rät sie ihm. "Erwachsene Männer, die mit Püppchen spielen? Da ist in der Kindheit was schief gelaufen", wehrt er sich.

Bei Detlef Kühner, Bernd Körner und Lukas Hotz ist sicher alles richtig gelaufen. Immerhin gehören sie mit großem Erfolg zum "beklopptesten Theater Hessens". Roland Hotz, der das Stück auch geschrieben hat, lässt seinen Kasper fluchen und zetern. Immer wieder sucht der Theaterchef die Nähe zu den Zuschauern und rempelt sie verbal auch mal ordentlich an: "Ihr hockt nicht vorm Fernseher, das ist echt." Selbst seine Mitspieler müssen sich einiges gefallen lassen.

Anzügliche Späße

Beim bunten Bühnenspektakel in der Pfeiffer-Halle werden die Kalauer im Dauerfeuer gezündet, Zoten und anzügliche Späße reihen sich aneinander. Eine strippende Puppe, ein Goethe zitierender Sensenmann und "Omina" die den Hausbesitzer verdrischt - das Publikum hat hörbar Spaß. Die Mischung aus liebevoll gestalteten Puppen, hessischer Mundart und teilweise derben Wortgefechten kommt bei den Zuschauern hervorragend an. Volktheater im besten Sinn.