Kaputtes vor dem Müll bewahren

Vereins-AG

Bürstadt. Lange mussten die Narren in Bürstadt warten, doch morgen ist es endlich so weit: Die neue Fastnachtsprinzessin Ann-Cathrin I. wird feierlich in ihr Amt eingeführt. Grund für die Verspätung: Im August hatte die jungen Dame, die eigentlich den närrischen Thron hätte besteigen sollen, aus… [mehr]