Karnevalsspaß mit Musik

Lampertheim. Die neun Helferinnen der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Lampertheim, um ihre Vorsitzende Walburga Jung, flitzen durch den Saal. Für den närrischen Nachmittag haben sie die Tische hübsch gedeckt und servieren den rund 100 Karnevalisten Berliner und Kaffee. Später gibt es noch Fleischkäsebrötchen.

Damit die Leckereien nicht auf die Hüften gehen, gibt es von den "Zwoa Spitzbuam" Bewegungseinheiten in Form von Schunkelrunden. Beim Rucki-Zucki werden die Arme nach oben gerissen und beim "Prosit auf die Gemütlichkeit" pendeln die Narren im Takt der Musik hin und her. "Das ist ja der reinste Wahnsinn hier bei der AWO", ruft Musiker Mike von der Bühne herunter. Saxofonist Volker erfreut mit einem Solo, bevor das Duo "Gell, du hast mich gelle gern" anstimmt. "Jetzt geht die Party richtig los", kündet Keyboarder Mike an.

Und schon reist das Duo musikalisch durch die Republik, von der Reeperbahn bis zum Rhein. Walburga Jung bittet die Geburtstagskinder auf die Bühne. Sie gratuliert zum Wiegenfest und reiht sich dann selbst in die Schar mit ein. Denn auch die Vorsitzende hatte kürzlich Geburtstag. "Damit ihr noch lange zur AWO kommt", ist ihr Wunsch.

Besuch vom CCRW

Aber sie muss auch bedauernd feststellen, dass man zu jedem Geburtstag ein Jahr älter wird. "So lange kann ich den Posten nicht mehr übernehmen, wir brauchen Nachwuchs", betont die Vorsitzende. Doch an das Älterwerden will an diesem Nachmittag keiner denken. Frohgelaunt wird weiter gefeiert. "Wir erwarten hohen Besuch", macht Margit Selb, die Ehrenpräsidentin des 1. Carneval-Clubs Rot-Weiß (CCRW) Lampertheim aufmerksam. Und schon erobert eine große Abordnung rot-weißer Narren die Bühne. Stadtprinzessin Christiane II. und Sitzungspräsident Markus Gutschalk sprechen Grußworte.

Die Minigarde und die Tanzmariechen Sophia und Shalin tanzen, werden bejubelt und erhalten eine närrische Rakete. Aus Krankheitsgründen fehlen zehn AWO-Freunde aus Hamm - unter ihnen auch Büttenredner. Aber eine Bütt haben die Freunde mitgebracht: eine philosophische Beratung über Mieder. "Wir sind trotz fehlender Gäste dennoch zufrieden", sagt die Vorsitzende. Mit Margit Selb steigt sie dann in die Bütt. Sie verkörpern zwei Tratschtanten. Und zwar Katrin (Selb) und Berta (Jung). "Am Aschermittwoch ist alles vorbei", spielen nun Mike & Volker - aber es noch nicht so weit.