Worms. Der Vorverkauf für das Wormser "wunderhoeren"-Festival ist gestartet. Tickets für die Konzerte am 26. März, 6. Mai und 24. Juni sind nach Angaben der Veranstalter ab sofort erhältlich.

Die Karten sind für die Aufführung "Mit Züchten und mit Ehren" am Sonntag, 26. März, 17 Uhr (Einführung um 16 Uhr) im Roten Haus der Friedrichsgemeinde Worms, für das Konzert von "Capella de la Torre", das am Samstag, 6. Mai, 20 Uhr (Einführung um 19 Uhr), in der Dreifaltigkeitskirche beginnt sowie für den Auftritt des Ensembles "Musiche Varie" am Samstag, 24. Juni, 20 Uhr (Einführung um 19 Uhr) im Wormser Dom.

Tickets sind jeweils für 18 Euro unter www.wunderhoeren.de, beim Ticket-Service im Wormser (Rathenaustraße 11), unter Telefon 06241/20 00-4 50 sowie bei allen bekannten Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen erhältlich. zg