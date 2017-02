KCG feiert Derbysieg gegen SG IV

LAMPERTHEIM. Am 14. Spieltag dominierten die Kegler des KCG Lampertheim I das Lokalderby gegen die SG Lampertheim IV. Rollendes Glück Lampertheim I gewann indessen beim direkten Tabellennachbarn EW Weinheim I. Die SG Lampertheim III punktete mit guter Leistung beim KC 25 Viernheim III, und Bahn-Frei Bürstadt I gewann - dank Peter Pontes (470) - das Heimspiel gegen TuS Jadran Griesheim.

Damen

Landesliga 1

Beste Ergebnisse Top-Leistungen: Karl-Heinz Thon 957 Holz, Rene Hamann 936, Zurahid Gibic 912, Bernd Günderoth 911; KCG Lampertheim I 2645; Peter Pontes 470, Reiner Wedel 454, Peter Ditschinger 451; Bahn-Frei Bürstadt I 1723

Germania Lampertheim I - DSKC FA Leimen II 2468:2573

Germania Lampertheim kassierte wieder eine Niederlage. Das Team agierte auf den sehr ergiebigen Bahnen der Biedensandhalle einfach zu brav. Dass es nämlich nicht an den Bahnen liegt, zeigte der Gast aus Leimen. Er nahm mit einem Topresultat verdient die Punkte mit nach Hause. Schon im Startpaar fiel eine Vorentscheidung, denn Ute Ofenloch (415) und Karin Müller (398) mussten 108 Holz abgeben. Stefanie Eckel (404), Elke Hoffmann (409), Sabine Bräunig (435) und Daniela Schenk (407) konnten mithalten.

Landesliga 2

Fortuna Lampertheim I - SG DKC / RW Neulußheim II 2435:2467

Mit zwei Ergebnissen unter 400 Holz kann man auf den Heimbahnen nicht gewinnen. Das mussten auch die Gastgeberinnen zur Kenntnis nehmen. Dabei war auch der Gast nicht frei von Schwächen. Bis zum Schluss ging es spannend zu. Anna Günderoth, Julia Selbert (424), Marlene Günderoth und Janine Röhrig (412) konnten mit 23 Holz Rückstand die Begegnung offen halten. Ruth Münzenberger (410) sowie Evi Weidenauer (423), die gut aufspielten, konnten allerdings der Begegnung keine positive Wende mehr geben.

Landesliga 3

Germania Lampertheim II - DKC Königsbach I 2164:2294

Die Damen von Germania Lampertheim II sind für die Gegnerinnen inzwischen ein sicherer Punktelieferant. Hedwig Brems (401) war der einzige Lichtblick.

Herren

Landesliga 2

SKC 89 St. Leon I - SG Lampertheim II 5405:5233

Die größte Homogenität im Spiel von St. Leon I entschied die Begegnung klar zu ihren Gunsten. Beim Verlierer überzeugten Bernd Günderoth (911), Frank Lößner (885) und Zurahid Gibic (912). Jan Richter (851), Marco Zimmermann (826) sowie Karl-Heinz Fellner (848) boten dagegen nur biedere Hausmannkost.

Bezirksliga 1

KC EW Weinheim I - KC Rollendes Glück Lampertheim I 5089:5124

Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen - das kann man zum Spiel von Rollendes Glück I sagen. Am Schluss reichte es in Weinheim zu einem mühsamen knappen Auswärtssieg. Die Leistungen im Team des Gastes waren sehr schwankend. Stefan Ofenloch (843), Thomas Zeig (882), Michael Wegerle (828), Th. Büchler/Schaumburg (859), Dennis Büchler (898) und Michael Jungk (814) waren die glücklichen Sieger.

KC 25 Viernheim III - SG Lampertheim III 5276:5345

Das Sextett aus Lampertheim hatte etwas Glück, denn in den Reihen des Gastgebers gab es mit 767 Holz ein desolates Einzelresultat, das Viernheim gleich im Startpaar auf die Verliererstraße brachte. Karl-Heinz Thon (957) als Tagesbester, Karl Jeude (834), Oliver Heinz (856) und Rene Hamann (936) erspielten einen Vorsprung von eigentlich sicheren 166 Holz. Im Schlusspaar drehte Viernheim noch einmal auf (934 und 925 Holz). Aber Armin Münzenberger (875) und Andreas Hackenberg (887) ließen sich den Sieg nicht mehr nehmen.

Kreisliga A

ATB Heddesheim III - KC Rollendes Glück Lampertheim II 2500:2359

Das war eindeutig zu wenig, was Rollendes Glück II in Heddesheim ablieferte. Nur Steffen Röth (406) und Hans Hofmann (434) konnten dagegen halten.

SG Lampertheim IV - KCG Lampertheim I 2468:2645

Im Lokalderby trafen die beiden punktgleich die Tabelle anführenden Mannschaften aufeinander. KCG trumpfte ohne Schwächen auf und dominierte das Lokalderby. Der klare Sieg war der verdiente Lohn. Die SG hatte in Harry Bopp (431), Hans-Jürgen Kuhbach (408), Angelo Barbagallo (438) und Justin Krämer (424) ihre Besten. Aufseiten des Siegers spielten Friedrich Pah (423), Gerd Fricke (408) und Karl Münkel (446) zunächst einen knappen Vorsprung von 14 Holz heraus. Im Teil zwei trumpften Reiner Wedel (454), Peter Ditschinger (451) und der Tagesbeste Daniel Thome mit 463 Holz auf und führten ihr Team zum deutlichen Sieg. KCG I ist wieder alleiniger Tabellenführer.

Kreisliga C

KC EW Weinheim III - SG Lampertheim VI 1650:1619

Schade um die 447 Holz von Bernhard Liebetrau. Leider blieben Manfred Seelinger (392), Rudolf Renner (395) sowie Rainer Bauer (385) unter der 400er Marke. So kam der Gastgeber noch zum knappen Sieg.

Jugend

U 10 gemischt

Turnverein Käfertal I - VLK Lampertheim I 1596:1202

Hier wird mit der 14er-Kugel nur in die Vollen gespielt. Die VLK-Jugendlichen waren in Käfertal chancenlos. Jamy-Oliver Beisel (307), Marc Milva (307), Lukas Ries (318) und Selina Sudheimer (270) können in solchen Spielen nur lernen.

HKBV

A-Liga 2

Bahn-Frei Bürstadt I - TuS Jardan Griesheim 1723:1691

Bahn-Frei I spielt sehr inhomogen, einmal Top und einmal Flop. Dieses Mal gab es mit einem Topresultat einen knappen Sieg. Zunächst erspielten Karlheinz Ritzert (418) und Gregor Winkler (386) einen denkbar knappen Vorsprung von sechs Holz. Beim Gast trumpfte der Tagesbeste Janus Milan mit 472 Holz groß auf. Zum Glück für Bürstadt konnte Peter Pontes mit 470 Holz dagegen halten. Giselbert Bohn (449) zeigte sich ebenfalls in sehr guter Form. Der knappe Sieg war perfekt. Bahn-Frei Bürstadt I belegt nach dem 14. Spieltag Platz zwei in der Tabelle.

B-Liga

Bahn-Frei Bürstadt II - SKG Roßdorf III 1604:1694

Der Tabellenzweite aus Roßdorf war eindeutig die bessere Mannschaft und ging als verdienter Sieger von den Bahnen der Biedensandhalle. Aufseiten des Verlierers bot Jörg Tremmel mit 447 Holz ein Topergebnis. Die weiteren Akteure waren Bär/Ofenloch (370), Hans Georg Diehl (392) sowie Kurt Hofmeister (396). zg