Kegler mit toller Moral

Lampertheim. Die Bundesligakegler der SG Lampertheim sicherten sich vor 120 Zuschauern in der Biedensandhalle mit einer durchschnittlichen Leistung einen knappen 5590:5578-Heimerfolg gegen Nauheim. Mit diesem Sieg und der gleichzeitigen Niederlage der bis dahin punktgleichen Mehlinger übernahmen die Lampertheimer den zweiten Tabellenplatz und haben noch zwei Punkte Rückstand auf Tabellenführer Haibach.

Schwankende Leistungen

Allerdings mussten die Zuschauer in der Biedensandhalle lange zittern, bis die Punkte unter Dach und Fach waren. Bernd Günderoth eröffnete seine erste Bundesligabegegnung auf hohem Niveau, welches er nur bei den letzten 50 Wurf nicht mehr ganz halten konnte. Mit insgesamt 907 Punkten erzielte er eine ordentliche Leistung, musste dennoch gegen Patrick Schaffaczyk (934) 27 Zähler abgeben. Holger Thiemig fand an diesem Tag so gar nicht zu seinem Spiel. Nur auf der letzten Bahn spielte er seine Normalleistung (237), was insgesamt zu mäßigen 899 Punkten führte. Sein Gegenüber, Said Eder, spielte mit 952 groß auf und nahm Thiemig 53 Zähler ab.

Dass die Begegnung nicht schon zu diesem Zeitpunkt entschieden wurde, verdankten die Spargelstädter Kevin Günderoth, der nach mäßigem Start besonders mit den folgenden drei Durchgängen (274/270/245) die Zuschauer begeisterte. Am Ende strahlten 1017 Punkte von der Anzeigetafel. Allerdings musste er dieses Ergebnis auch aufbieten, denn Gegenspieler Andreas Mars zeigte mit 974 Punkten die Tagesbestleistung der Gäste. Die Nauheimer hatten mit ihrer ausgeglichenen Mannschaftsleistung die Halbzeitführung von 37 Zählern verdient erspielt.

Dass die Schlussspieler der Gastgeber nun sofort aufdrehen mussten, war klar, zumal mit Marcus Schäfer bei den Gästen ein erfahrener Erstligakegler auf die Bahnen ging. Doch mit der Aufholjagd wurde es bei den ersten 50 Wurf nichts. Patrick Strech (202) eröffnete schwach, und auch Thomas Geyer (221) gab Zähler ab. Einzig Niklas Schulz (247) konnte einige Zähler gut machen. Die Folge war ein Rückstand von 64 Zählern zu diesem Zeitpunkt.

Zweiter Durchgang bringt Wende

Im weiteren Verlauf fand auch Patrik Strech nicht zu seiner gewohnten Leistung (866). Allerdings war es positiv, dass er sich dadurch in keinster Weise irritieren ließ und stets eine positive Körpersprache zeigte. So gab er am Ende nur drei Zähler gegen seinen direkten Gegenspieler Michael Tinat (869) ab.

Die Aufholjagd startete im zweiten Durchgang, in dem Thomas Geyer mit hervorragendem Abräumspiel 247 Punkte erzielte. Niklas Schulz überragte zu diesem Zeitpunkt alles und spielte mit 270 auf der zweiten Bahn groß auf. Mit insgesamt 517 Punkten wechselte er auf die letzten 100 Wurf. In diesem Durchgang machten die Lampertheimer insgesamt 104 Punkte gut und der Vorsprung betrug nun 37 Zähler.

Spannung bis zum Schluss

Im dritten Durchgang plätscherte die Begegnung vor sich hin, jedoch konnten die Gäste zwölf Zähler gutmachen. Dann begann das Nervenspiel, bei dem die Nauheimer in die Vollen aufholen konnten und mit knappem Vorsprung ins Abräumen gingen. Hier hatten die Lampertheimer die besseren Anwürfe und einige Neuner mehr als die Gäste. Niklas Schulz (252) konnte Marcus Schäfer auf den Fersen bleiben und erzielte am Ende starke 992 Punkte. Auch Thomas Geyer hielt mit seinem Gegner Volker Widera (883) mit und erkämpfte sich 909 Punkte. Mit insgesamt zwölf Zählern gewannen die Hausherren diese enge Partie. zg