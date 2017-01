Niklas Schulz gehört zum Lampertheimer Aufgebot, das am Samstag gegen Darmstadt antritt.

Lampertheim. Nach der kurzen Weihnachtspause empfangen die Sportkegler der SG Lampertheim am Samstag, 7. Januar, in der Biedensandhalle um 13 Uhr in der zweiten Bundesliga die KSG Darmstadt.

Die Lampertheimer wollen in ihrem Heimspiel keine Überraschung durch den Tabellenletzten zulassen. Die Sportlichen Leiter der SG um Frank Lößner und Manfred Seelinger warnen vor der vermeintlich leichten Aufgabe, sehen der Begegnung dennoch positiv entgegen. Es wird wichtig sein, die Darmstädter von Beginn an nicht in die Situation einer vermeintlichen Überraschung kommen zu lassen.

Die Lampertheimer sollten gewarnt sein, denn ausgerechnet die punktgleiche Mannschaft aus Mehlingen büßte in Darmstadt mit einer Niederlage zwei Punkte ein.

Die Lampertheimer haben alle Mann an Bord und möchten mit folgender Aufstellung antreten: Thomas Geyer, Kevin Günderoth, Holger Thiemig, Kevin Münch, Patrik Strech, Niklas Schulz und Peter Suppes. zg