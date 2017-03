Kein neuer Vorsitzender – Gdanitz übernimmt

Die Zweite Vorsitzende Dagmar Gdanitz (vorne in der Mitte) führt die Geschäfte mit ihrem neu gewähltem Vorstandsteam weiter.

lampertheim. Die kommissarische Vorsitzende des MGV Liedertafel, Dagmar Gdanitz, hat in der "Krone" zur Jahreshauptversammlung zahlreiche Mitglieder begrüßen können. 145 Mitglieder zählte der Verein am Jahresende, erklärte sie in ihrem Rechenschaftsbericht, wobei zum Chor 21 Aktive gehören. Gdanitz wird die Geschäfte weiter führen, wie die Vorstandswahlen ergaben.

Unzweifelhaft zählte der Auftritt im Ludwigshafener Ebertpark zu den Höhepunkten. Aber auch sonst war der Verein aktiv. Pappelfest, Ausflug nach Wiesbaden oder eine Bierprobe gehörten ebenso dazu wie die abschließende Weihnachtsfeier. Immer war der Chor musikalisch aktiv.

Diskussion um Chorleitung

Chorleiter Alexander Marx nutzte die Gelegenheit, um seine Ansicht über die Leistung des Chores darzulegen. Auch er sah das Parkfest in Ludwigshafen als musikalischen Höhepunkt, und er zeigte sich mit dem Singstundenbesuch zufrieden. Kritisch befasste er sich mit der ge-sungenen Literatur. Er sei laut Vertrag dafür alleine verantwortlich und forderte den Vorstand zu intensiveren Zusammenarbeit auf. Das neue Domizil im Bonhoeffer-Haus sieht er positiv, zumal der Probenraum sogar extra von der Heimleitung neu möbliert wurde. "Auf die Bewohner auch mal zugehen", appellierte er an die Aktiven. Er sieht die Auftritte anlässlich besonderer Anlässe auch als soziale Aufgabe an. Rosemarie Jakob legte den Kassenbericht vor, der einen leichten Verlust aufweist. Insgesamt stehe der Verein auf einer guten finanziellen Basis, sagte sie. Die Kassenprüfer Norbert Müller, Ruppert Fromm und Karl-Heinz Schüßler fanden keine Beanstandungen, der Vorstand wurde entlastet.

Die Vorstandswahlen verliefen gemäß den Erwartungen. Eigentlich hatte der Verein die leise Hoffnung gehegt, dass sich ein neuer Erster Vorsitzender finden ließe. Wahlleiter Dieter Meyer konnte aber keinen Aspiranten für das Amt finden. So blieb es bei der alten Regelung. Dagmar Gdanitz wird eine weitere Wahlperiode als Zweite Vorsitzende die Geschäfte führen. Schriftführerin bleibt Rosemarie Emich, allerdings nur für ein Jahr. Die Wahlen der Beisitzer verliefen ohne Probleme. Bei ihnen scheidet Ruppert Fromm aus.

Chorleiter Alexander Marx thematisierte noch einmal seine Alleinverantwortlichkeit in musikalischen Fragen. Seine Forderung, dass nur der geschäftsführende Vorstand mit ihm über dieses Thema sprechen soll, führte zu einer längeren Diskus- sion sowohl von Mitgliedern als auch den Beisitzern. Ehrenvorsitzender Helmut Emich fand abschließend die ganze Diskussion überflüssig. Letztendlich müsse man Einvernehmen erzielen, erteilte er solchen Streitthemen eine Absage.

Rosemarie Emich stellte danach die Jahrestermine vor. Ein Auftritt in Ludwigshafen wird voraussichtlich wieder der Höhepunkt sein. Es ist aber auch ein Ausflug und ein Herbstfest angedacht. sto