Kein Platz bleibt unbesetzt

Lampertheim. "Sollen wir wirklich so viele Brote schmieren - oder sind wir dann womöglich drei Wochen lang mit Reste-Essen beschäftigt?" Diese Frage stellte sich das Helferteam der Seniorenbegegnungsstätte nicht ohne Grund, denn bei dem widrigen Schneewetter war nicht abzusehen, ob überhaupt viele Gäste zum Neujahrsempfang erscheinen würden.

Doch die Befürchtungen erwiesen sich als unbegründet. Die treuen Stammbesucher hatten es sich nicht nehmen lassen, zu der Veranstaltung zu kommen. Kein Platz blieb in der Alten Schule unbesetzt. Rund 20 Helfer waren beteiligt. Während das Kreativ-Team die Tische mit Kleeblättern, Schornsteinfegern und anderen liebevoll hergestellten Kleinigkeiten schmückte, wurde von den "Blauen Engeln" in der Küche ein großes Büfett zusammengestellt.

Vertreter der Stadt begrüßt

Gerlinde Hellmuth hieß alle Gekommenen im Namen des Seniorenbeirats und der Seniorenbegegnungsstätte willkommen. Neben Bürgermeister Gottfried Störmer konnte sie auch den Ersten Stadtrat, Jens Klingler, und Stadtverordnetenvorsteherin Brigitte Stass begrüßen. Auch SPD-Fraktionsvorsitzender Marius Schmidt und Bernd Ranko, Fachbereichsleiter Familien und Soziales, waren gekommen.

Der Neujahrsempfang sei eine liebgewonnene Tradition, erklärte Seniorenbeiratsvorsitzende Gerlinde Hellmuth. Niemand wisse jedoch, was das neue Jahr bringen werde. Erich Kästner habe hierzu geschrieben: "Wird's besser? Wird's schlimmer?, fragt man alljährlich. Seien wir ehrlich: Leben ist immer lebensgefährlich!"

Bürgermeister Gottfried Störmer unterstrich in seinem Grußwort die Bedeutung solcher Angebote für die älteren Menschen in der Spargelstadt. In Gesprächen erfahre er immer wieder, wie froh sie über solche Treffpunkte und die Möglichkeiten zum Austausch seien, die die Stadt und auch die Kirchengemeinden ihnen bieten. Auch in höherem Alter seien soziale Kontakte sehr wichtig. Störmers besonderer Dank galt daher den Blauen Engeln und auch allen anderen, die sich um das Wohl der Senioren kümmern.

Musikalisch umrahmt wurde der Neujahrsempfang durch Hannelore Goerz und Doris Berg mit ihren Gitarren, die unter anderem die Eurovisionshymne und die "Ode an die Freude" spielten. Dann trugen die Blauen Engel, wie bei der Eisparade auf Kreuzfahrtschiffen, die Platten für das kalte Büfett herein. Auf jeder sprühte ein kleines Feuerwerk. Hier standen dann Brote mit Lachs, Forellen und Hausmacher Wurst neben gefüllten Eiern, Blätterteigschnecken und kleinen Windbeuteln.

Die Gäste ließen es sich schmecken. Zumindest kulinarisch hatte das neue Jahr schon einmal sehr gut begonnen. So kann es weitergehen.