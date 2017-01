Keine einfache Lösung für Grundwasserprobleme

Lampertheim/Bergstraße. In das Vereinsheim des Odenwaldklubs hatte die SPD-Fraktion im Kreistag alle Mitglieder sowie interessierte Bürger eingeladen, um über die Grundwassersituation im hessischen Ried zu diskutieren. Norbert Schmitt, Fraktionsvorstand und Landtagsabgeordneter, konnte zahlreiche Zuhörer begrüßen, darunter den Vorsitzenden des Regionalbauernverbandes Starkenburg, Willi Billau, und als Referenten Landtagsabgeordnete Heike Hofmann sowie Professor Thomas Schmid vom Hessischen Landesamt für Natur und Geologie.

Trockenschäden im Wald, andererseits Nässeschäden in der Flur bei zu großer Aufspiegelung (Erhöhung des Grundwasserspiegels), sowie Setzschäden an Gebäuden bei zu tiefen Grundwasserspiegeln ergeben eine Gemengelage, bei der es immer schwieriger werde, einen gemeinsamen Konsens aller Interessengruppen zu finden, stellte Norbert Schmitt fest. Vielfältig seien die Gründe für das Absinken des Grundwassers, erklärte Professor Schmid. Rheinbegradigung, Trockenlegung ganzer Landstriche für die Landwirtschaft, steigender Wasserbedarf - alleine in Südhessen gebe es zwei Millionen Verbraucher - sowie Beregnung und Klimawandel hätten dazu geführt, dass der Wald zum Notfall geworden sei. Es werde mehr trockene Sommer und nassere Winter geben, prognostiziert Schmitt und stellte fest, dass es keine einfachen Maßnahmen gebe, um eine Lösung für das Problem herbeizuführen.

Am Runden Tisch

In Anbetracht der Trockenschäden des Waldbestandes hatte der Hessische Landtag 2006 beschlossen, einen Runden Tisch einzuberufen, an dem alle Interessengruppen Lösungsvorschläge erarbeiten sollten. Das Ergebnis lag der Landesregierung 2015 vor, bis heute kam keine Resonanz, wie Heike Hofmann als Mitglied dieses Runden Tisches in ihrem Referat berichtete.

Rund 13 000 Hektar Wald seien mittlerweile geschädigt. Die Lösungskonzepte reichten von der Aufspiegelung durch Wasserinfiltration bis zum Waldumbau. Bei dieser Pflanzung von trockenresistenten Bäumen und Gewächsen, werde jedoch der Waldertrag sinken. Die Aufspiegelung könne bei feuchten Sommern zu starken Anstiegen des Grundwasserspiegels führen. Die Ergebnisse der Aufspiegelung seien immer stark zeitversetzt, somit sei eine gesicherte Regulierung nicht mög lich. Zusätzlich müssten Sicherungsmaßnahmen für Wohngebiete und landwirtschaftlich nutzbare Flächen ergriffen werden.

Beim Waldumbau sei zu berücksichtigen, dass der größte Teil des Waldes Naturschutzgebiet darstelle und damit eine Änderung der Flora nicht ohne weiteres möglich sei, habe der Runde Tisch festgestellt. Alle Maßnahmen für sich alleine betrachtet, garantierten keinen nachhaltigen Erfolg. Ergebnisse seien nur über längere Zeiträume zu erwarten. Wo noch keine Aufspiegelung erfolgt sei, priorisieret man den Waldumbau mit finanzieller Hilfe für die Eigner. Bei begonnener Infiltration wie im Jägersburgerwald und Lorscher Wald müssten Maßnahmen gegen Vernässung integriert werden. Geschätzt werden Investitionskosten in Höhe von 100 Millionen Euro und Folgekosten in Höhe von jährlich zehn Millionen Euro, berichtet Heike Hofmann aus den Ergebnissen des Runden Tisches.

Die Diskussion zeigte, wie unterschiedlich die Situation je nach Interessenlage bewertet wird. Landwirt Billau plädierte für die Aufspiegelung und vertrat die Meinung, dass der Wald sich grundsätzlich wieder erholt habe und sich dem Klima anpasse. Andere Diskussionsteilnehmer hatten Bedenken gegen den Waldumbau, da die Artenvielfalt darunter leide. Kritisiert wurde, dass manche Kommunen ihre Wasserwerke stilllegten, weil es billiger sei, das Wasser zu beziehen.

Waldumbau bedeute Ertragsreduzierung, meinte der Lampertheimer Sozialdemokrat Fritz Götz. Letztendlich werde eine Kombination aus Waldumbau und Aufspiegelung notwendig sein, wobei Flächen, die durch keinerlei Maßnahmen be- einflussbar seien, aufgegeben werden müssten, meinte Professor Schmid. Norbert Schmitt kündigte weitere Gesprächsrunden an. Die Forderung an die Landesregierung, hierzu Stellung zu beziehen, liege weiterhin auf dem Tisch.