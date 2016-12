„Kids on Keys“ sorgen für Stimmung

Lampertheim. Mitglieder, Freunde und Gönner des Radsportverein Lampertheim trafen sich zur jährlichen Weihnachtsfeier in der Zehntscheune. Durch das Programm führte die Erste Vorsitzende Sandra Lucieri. Musikalisch unterstützt wurde die Veranstaltung durch die Schule für Tasteninstrumente "Kids on Keys", welche zu dem Gelingen beigetragen hat. Nach der Begrüßung und den Gedenken an die Verstorbenen standen die Ehrungen auf dem Programm.

Zuerst bekamen die aktiven Sportler ein Präsent. Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden Jennifer Morsbach, Gabi Krämer, Sascha Lucieri und Uwe Krämer geehrt. Die Ehrungen wurden durch Sandra Lucieri und Torsten Klos, den Zweiten Vorsitzenden, vorgenommen. In der Pause fand ein Losverkauf für die Tombola statt. Im zweiten Teil der Feier wurde von der Theatergruppe das Lustspiel "Der Ruf des Uhus" aufgeführt. Es handelte um eine Verwirrung um einen Uhu und zwei Nachbarn, welche am Ende glücklich aufgeklärt wurde.

Danach kam der Nikolaus und brachte Geschenke, und die Kinder von "Kids on Keys" sangen Weihnachtslieder. Nach Ausgabe der Tombola wünschte Sandra Lucieri allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und viel Gesundheit für das neue Jahr. zg