Lampertheim/Hofheim. Das Kindercafé Pünktchen in der Zehntscheune Lampertheim, sowie das Kindercafé Anton in Hofheim, starten in die neue Saison. Ab Mittwoch, 18. Januar, finden wieder jeden Mittwoch von 15 bis 17 Uhr Spiel-, Bastel- und Aktionsnachmittage im Haus Billau, Bahnhofstraße 12 in Hofheim statt. In Lampertheim geht es am Donnerstag, 19. Januar, wieder los. Ebenfalls von 15 bis 17 Uhr ist im Café der Zehntscheune, Römerstraße 51, in Lampertheim der Treffpunkt für eine lustige Spiel- und Bastelzeit. Eingeladen sind alle Kinder von sechs bis zwölf Jahren. Weitere Informationen erteilt die Jugendförderung unter der Rufnummer 06206/9 35-3 12 und per E-Mail Jugendfoerderung@Lampertheim.de. zg