Kirchen verkünden Frohe Botschaft

Kaufhaus für gebrauchte Waren in Viernheim

In Viernheim eröffnet voraussichtlich am 27. Januar im katholischen Sozialzentrum der "Laden mit Herz" - ein Kaufhaus, in dem gebrauchte Waren günstig abgegeben werden. Gleichzeitig sollen Flüchtlinge damit in den Arbeitsmarkt integriert werden. [mehr]