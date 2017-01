Klappe halten, weiser werden

Lampertheim. Matthias Reuter zeigt auf der Kleinkunstbühne des London Pubs ganzen Einsatz und zieht die Besucher in seinen Bann. Seine Worte verstärkt er mit reichlich Mimik und Gestik. Verbal erscheinende Aussagen macht er damit augenzwinkernd glaubhaft. Kabarett lebt schließlich von Übertreibungen, und davon macht er ausgiebig Gebrauch.

Reuter gibt Kostproben aus früheren Produktionen und aus seinem neuen Werk "Auswärts denken mit Getränken". Das Pub ist ausverkauft und die Kleinkunstfreunde erleben einen zweistündigen Rundumschlag des Klavierkabarettisten. Der Possenreißer übt sich manchmal auch in schwarzem Humor. Nur seine Darbietungen "Weihnachtsfeiern" sind Schnee von gestern.

Viele seiner kabarettistischen Szenen hat der Ruhrpottler im Alltag genau beobachtet. Auch nimmt er in politischer Hinsicht kein Blatt vor den Mund. Er zielt auf Pegida, die AfD, Integration von Flüchtlingen und die Querelen in der EU. Weil Reuter Oberhausner ist, hat er Geschichten aus dem Ruhrgebiet im Gepäck und so entstammen viele seiner Figuren aus seinem Umfeld. Sein Pianospiel lässt die jeweilige Stimmung einer Situation lebendig werden. Aber er kann auch schweigen. Wieso, das sagt er am Schluss.

Blitzdiät mit Jojo-Effekt

Zuerst spottet er über Diäten, wie die mit Kohlsuppe und Ananas. Er besingt seine Blitzdiät und auch den Jojo-Effekt: Er fährt in den nächstbesten Supermarkt und heißhungrig kauft er Pizza, Schinken und Eier ein. Passend zur Fastnachtszeit präsentiert Reuter ein Karnevalsgedicht: "Das Leben auf der Welt wäre schöner, wenn alle wären wie die Höhner." Dann berichtet er von einer Gruppe angeheiterten Frauen, die als Frösche verkleidet sind. Eine angetrunkene voluminöse "Amphibienart" outet sich als verwunschene Prinzessin und möchte deshalb von ihm geküsst werden. "Bütz mich", so die Verkleidete und Reuter packt das Grausen. Den Zuschauern im Pub treibt es die Lachtränen in die Augen. Kritik am Gesundheitswesen übt der Kabarettist mit dem Kölner Fastnachtssong "Meine Oma hat seit kurzem drei Beine" - und zugleich die Klage einer anderen Operierten am Hals. Die bissige Anmerkung über den Behandlungsfehler kommt natürlich mit einem breiten Grinsen über Reuters Lippen.

Die Menschen in seiner Nachbarschaft würden immer schöpferischer, meint Reuter und lässt sich über Möchtegern-Künstler aus wie ideenreiche, auserwählte Meister, die als Heizungsmonteure versauerten. Auch Reuters Erlebnis mit einem kreativen Pizzabäcker komisch. Der Italiener von nebenan fertigt Konstruktionszeichnungen für Pizzen an. Der Gast erhalte eine Pizza wie eine expressionistische Malerei mit Tomatenkleks.

Sein Lied "Rentnerfischen im Hallenbad" sagt einiges über sein neues Hobby aus und "Wir haben eine Haftpflichtversicherung" über seine Tollpatschigkeit. Später macht er sich über verwöhnte Blagen lustig, die nicht die Glücklichsten seien. Den Song "Komm geh' weg mit deiner Scheiße und mach die Musik wieder an" musiziert er auf seiner Gitarre und spricht den Zorn der Biergartenbesucher in Essen an, die die Rede eines AfD-Mitgliedes verhinderten.

Frei nach Wilhelm Busch: "Dumme Gedanken hat jeder, aber der Weise verschweigt sie", kommt er zum Schluss. Dumme Gedanken zu verschweigen sei besser, als diese auf Twitter zu versenden oder wie Trump seine dummen Sprüche um sich herum zu werfen. "Also auf Busch hören, Klappe halten und weiser werden!", so Reuter.