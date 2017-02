Klare Niederlage

Lampertheim. Beim elften Spieltag der zweiten Kreisklasse West im Tischtennis traf der TV Lampertheim auf den BSC Einhausen II.

Für das Lampertheimer Sextett gab es auch in Einhausen, dem Tabellendritten, eine Niederlage. Bis zum 5:5 konnte der TV mithalten. Leider gingen dann vier Begegnungen in Folge an den Gastgeber. Die Konsequenz: Lampertheim fällt auf den drittletzten Tabellenplatz und kommt immer mehr in die Nähe der Abstiegsplätze. In den nächsten Spielen müssen nun endlich Punkte eingefahren werden.

Überlegener Gegener

In den Doppeln sah es zunächst gut aus, denn Hilsheimer/von Kalkstein und Moeljadi/Schulte konnten jeweils im fünften Satz die Punkte auf die Habenseite bringen. Barthelme/Schrempf verloren mit 1:3 Sätzen.

In den Einzeln musste Mario Barthelme die Überlegenheit seines Gegners anerkennen, während Oliver Hilsheimer als klarer Sieger von der Platte ging. Manfred Schrempf und Armin von Kalkstein verloren deutlich. Auch Ralf Schulte musste nach fünf umkämpften Sätzen passen. Der Gastgeber ging mit 5:3 in Führung.

Soetopo Moeljadi sowie Oliver Hilsheimer, der auch sein zweites Einzel gewann, brachten ihr Team auf 5:5 heran. Das waren allerdings auch die letzten positiven Zeichen, denn Mario Barthelme, Armin von Kalkstein, Manfred Schrempf und Soetopo Moeljadi verloren in Folge. Der Gastgeber ging mit 9:5 als verdienter Sieger von den Platten. zg