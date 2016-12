Klassenerhalt geschafft

Lampertheim. Die beiden Mannschaften des SV 1923 Hubertus Lampertheim bestritten ihre letzten Wettkämpfe. Beide Mannschaften haben den Klassenerhalt erreicht - mehr aber auch nicht.

Die zweite Garnitur hatte in diesem Jahr aufgrund von Mannschaftsabsagen überraschend den Aufstieg in die Grundklasse 1 geschafft. Dass die aktuelle Leistung für den Verbleib in dieser Klasse ausreichen würde, hatten die meisten nicht für möglich gehalten. Dennoch haben es die Schützen um Mannschaftsführer Gregor Sobczak geschafft und am Ende den vierten Platz unter fünf teilnehmenden Mannschaften erreicht. Ausschlaggebend waren am Ende die Siege gegen Heppenheim und Groß-Rohrheim. Verlass war dabei auch in dieser Saison auf Tanja Heinze mit einem Durchschnittsergebnis von 345 Ringen, gefolgt von Talent Lucas Noe (341 Ringe) sowie von Neuling Holger Kohnen, Trainer Dieter Spannagel, Gregor Sobczak und Thomas Offenbecher.

Die erste Mannschaft trat mit viel Selbstvertrauen in der Wettkampfrunde der Kreisklasse an, musste aber bald erkennen, dass die anderen Teams keine leichten Gegner waren. Nach einer enttäuschenden Hinrunde mit nur einem Sieg gegen Lindenfels wollte man in der Rückrunde das Feld von hinten aufrollen. Allein die Gegner ließen das, mit Ausnahme von Lindenfels, nicht zu.

Gegen den Sieger der Runde Siedelsbrunn, gab es dann sogar eine deftige Niederlage mit 88 Ringen Rückstand. Allerdings konnte keine Mannschaft der Kreisklasse den Schützen aus Siedelsbrunn in diesem Jahr das Wasser reichen. Am Ende belegte die Mannschaft den fünften Rang von sechs Mannschaften und sicherte damit den Klassenerhalt.

Wie im vergangenen Jahr war Julia Sieck wieder die beste Schützin der Mannschaft mit einem Durchschnittsergebnis von knapp 353 Ringen. Ihr folgten Dieter Schmid mit knapp 350 Ringen, Hans Günter Holzschuh mit 347 Ringen und Hermann Göbel mit einem Schnitt von 342 Ringen.

Spannend wird die Runde im nächsten Jahr auf jeden Fall, da die regionale Aufteilung im Hessischen Schützenverband 2017 geändert werden soll. zg