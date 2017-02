Kleine Narren bleiben in Feierlaune

Lampertheim. Luftschlangen, Luftballons und Konfetti sind unabdingbar für jede Fastnachtsparty. Zum einen als Dekoration und zum anderen als Teil der Spiele. Beim 1. Carneval-Club Rot-Weiß Lampertheim (CCRW) stand der Rosenmontag ganz im Zeichen der kleinen Narren.

Stadtprinzessin Christiane II. hatte ihr schönstes Kleid angezogen und war mit ihrem Gefolge schon am Vormittag in Kindertagesstätten unterwegs und hat dort mit den Mini-Fastnachtern getanzt und gesungen. "Wir waren in den Kitas Europaring, Falterweg, Rosengarten und in Hofheim", berichtete der Vereinsvorsitzende und Elferrat Freddy Herweck. In jeder Einrichtung seien die rot-weißen Narren freudig begrüßt worden. "Manche Kinder hatten sogar für den hohen närrischen Besuch einen Beitrag einstudiert", erzählte er.

Auch wenn den CCRW-Narren nun die Fußsohlen glühten, gab es keine Verschnaufpause. Der Elferrat stand beim Kindermaskenball hinter Theke und verkaufte Getränke und Kuchen. Und auch für die Lieblichkeit Christiane II. gab es keine Pause, denn verkleidete Kinder warteten in der Narrhalla Zehntscheune auf sie.

"Wir lassen es heute krachen!", rief die Moderatorin Jesina Litters den kleinen und großen Narren zu. Die kleinen Fastnachter wollten mit Christiane II. feiern - denn wann begegnet man schon mal einer "richtigen" Prinzessin? Die Animateurin leitete die lustige Party, die für Jungs und Mädchen gleichermaßen schön war. Egal ob Prinzessin, Cowboy, Indianer, Pirat, Biene Maja oder Spiderman: Sie alle verlebten einen spannenden Nachmittag. Etwas ruhiger ließ es zwar das Steinzeitbaby Klara angehen, aber immerhin war das neun Monate alte Kleinkind mit von der Partie.

Der Stimmungsmacherin Litters halfen Tatjana Bopp-Montag, Gerda König und die Gardemädels. Zusammen sprangen sie auf der Bühne herum. Schon bald tanzte die ganze Narrenschar. Überhaupt gab es viel Bewegung bei Spielen und Tänzen und Klamauk. Die Techniker Christopher Irrgang und Christian Bopp lieferten dafür einen bunten Strauß an Stimmungsliedern. Gemeinsam brachten die CCRW-Akteure die Kinder auf Trab und hielten sie in Feierlaune.

Beim Bühnenprogramm machten die Nachwuchsnarren den Anfang: Die Minigarde hatte einen flotten Tanz einstudiert. "Das war spitze!", rief Litters und bat um eine Zugabe. Doch viel Zeit blieb den jungen Tänzerinnen nicht, sie wollten weiter. "Wir müssen noch in die Altenheime", erklärten die Trainerinnen Rita Irrgang und Manuela Gottselig.

Jubiläumsmarsch zum 60.

Turnerisches Können zeigten in ihrer Choreografie die Tanzmariechen Sophia und Shalin und wurden mit einem Klatschmarsch bedacht. Weil der CCRW in dieser Kampagne seinen 60. Geburtstag feiert, hatten die Große Garde und die Juniorengarde einen Jubiläumsmarsch einstudiert. Der Jubel der zuschauenden Narren war ihnen gewiss. Dann waren die Kinder im Saal wieder an der Reihe. Jesina Litters gab den DJs ein Zeichen und schon galoppierte Markus Beckers rotes Pferd herein. Und für die kleinen Narren wurden bunte Kinderträume wahr. roi