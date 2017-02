Kleine Narren hopsen zur Musik

Alle Bilder anzeigen Viele kleine und große Narren feiern beim CGT, haben Spaß bei den Tanzspielen (r.o.), beim Treffen mit Löwe Katrin (r.m.) und dem Bühnenprogramm (r.u.). © roi

Lampertheim. Einen wahren Ansturm erlebte das Kinderkostümfest des Carneval-Gremiums im Turnverein (CGT) am Sonntagnachmittag. 660 Besucher aus Lampertheim und Umgebung zählten die Veranstalter beim Einlass. Hübsch verkleidete feierten Kinder, Eltern und Großeltern ausgelassen.

Große Garde auf der Bühne

Die Animateure, Vanessa Ihrig und Jacqueline Fouquet, der Techniker Benjamin Ihrig, die Trainerinnen der Tanzmädels und der Leistungsturngruppe sowie der CGT-Elferrat sorgten für gute Stimmung und bewiesen, dass in ihren Adern reichlich närrisches Blut fließt. Die Mitglieder der Funkengarde und der Gruppe "Reloaded" tanzten nicht nur auf hohem Niveau, sie stürzten sich auch ins närrische Getümmel, hopsten und spielten mit den kleinen Fastnachtern. Wie auch die "Herren Elfer" in kunterbunten Clownskostümen.

Der Elferrat höchstselbst hatte auch den Bühnenaufbau und die Dekoration übernommen. Die Turner kümmerten sich um die Gäste an der Kuchen- und Getränketheke und Katja Wennemede sowie Kirsten Poubouridis versüßten den Narren den Nachmittag mit Zuckerwatte.

Den Anfang bei den Bühnenaufführungen machte die Große Garde, der Stolz des Vereins. Maresa Klinger hatte mit den Funken einen attraktiven Gardetanz einstudiert. Zudem zeigten die Schülerinnen der Tanzebene ihr Können. Leiterin Michaela Zloic hatte klassische und moderne Stücke herausgesucht, mit denen die Tänzerinnen begeisterten.

Während der Vorführungen standen die kleinen Narren dicht um die Bühne gedrängt und staunten. Dann spielte Benjamin Ihrig das Fliegerlied ein, die Fastnachter im Saal nahmen sich bei der Hand und sangen lautstark mit: "Heut' ist so ein schöner Tag." Eine große Polonaise durch die Jahnhalle schloss sich an, die später in ein Luftballonspiel überging.

Löwin rockt durch den Saal

Plötzlich hieß es "Tanzalarm!" und schon bewegten sich die kleine Giraffe und der zarte Schmetterling im Takt - ebenso wie die Polizistin und die Prinzessin.

"Wer kommt denn da hinten?", rief Animateurin Vanessa Ihrig, als der DJ den Song "Hakuna Matata" ertönen ließ. Plötzlich tapste Löwe Katrin durch die Tür und rockte trotz ihres warmen Plüschanzugs übermütig mit all den kleinen und großen Faschingsfreunden durch die Jahnhalle.

Unterdessen starteten die ersten kleinen Fastnachter auch auf dem Parcours, der im hinteren Hallenteil aufgebaut worden war. Die Mädchen und Jungen überwanden Hindernisse und beteiligten sich an den Staffelspielen. Die Übungsleiterinnen gaben dabei Hilfestellung und verteilten Naschwaren an die erfolgreichen Teilnehmer.

Das Stimmungslied "Komm, hol das Lasso raus" brachte nicht nur Cowboys und Indianer wieder zum Tanzen, auch Miezekatzen, Bob, der Baumeister, und Feuerwehrmann Sam hüpften zur Musik.

Organisatorin Vanessa Ihrig lächelte zufrieden. "Die Einnahmen aus der Karnevalsparty", verriet sie, "kommen den Sportlern des Turnvereins zugute".