Kleiner Laden ganz groß

Hüttenfeld. Es ist nur ein kleiner Laden, aber für die Menschen in Hüttenfeld hat er eine große Bedeutung, der Hüttenfelder Dorfladen. Seit gestern öffnet er im Bürgerhaus an der Alfred-Delp-Straße 50 jeden Morgen seine Türen, nachdem er aus der Baumgartenstraße dorthin umgezogen ist.

Das Angebot erinnert an Läden auf Campingplätzen oder in Ferienparks. Alles, was man für den täglichen Bedarf braucht, steht oder liegt in den Regalen und Auslagen: frisches Brot, Eier, Wurst und Käse, Toilettenpapier und Zahnpasta, Nudeln, Reis und Sauerkraut. Dafür muss kein Hüttenfelder weit fahren. Das und noch viel mehr bekommt er oder sie im örtlichen Dorfladen.

Schneller Service

Hüttenfelder Dorfladen Der Hüttenfelder Dorfladen ist ins Bürgerhaus, Alfred-Delp-Straße 50, umgezogen. Er hat montags bis freitags von 6 bis 12.30 Uhr, samstags von 6 bis 12 Uhr und sonntags von 8 bis 11 Uhr geöffnet. Frische Backwaren bekommt Inhaberin Hildegard Kleinhans täglich frisch von der Bäckerei Krämer aus Heddesheim. Weitere Lieferanten sind die Konditorei "Klein aber fein" aus Viernheim, der landwirtschaftliche Betrieb der Familien Moos aus Hüttenfeld, die Metzgerei Bugert aus Viernheim und die Landmetzgeerei Hoock ebenfalls aus Viernheim. swa

Wenn etwas fehlt, kann Inhaberin Hildegard Kleinhans es in der Regel auch von heute auf morgen besorgen. Ein Service, den vor allem ältere Kunden durchaus schon mal gerne in Anspruch nehmen. "Das ist halt sehr familiär hier", erzählt Kleinhans im Gespräch mit dem "Südhessen Morgen".

Aber genau das ist es, was ihr an ihrer Arbeit im eigenen Laden gefällt. Auch gestern, am ersten Tag im neuen Domizil, sind laut Kleinhans die Stammkunden wie immer gekommen - die gleichen Menschen in der gleichen Reihenfolge. Das habe sie sehr gefreut, sagt sie, denn sie weiß genau: Sie und ihr Laden haben nur eine Chance, wenn ihnen die Kundschaft treu bleibt. Darauf hofft Kleinhans und bietet eben einen persönlichen Service.

Auch die offiziellen Vertreter der Stadt und des Ortsbeirats, die gestern zur Eröffnung gekommen sind, hoffen auf die Kundentreue. Denn für sie ist der Laden im Bürgerhaus Teil eines größeren Ganzen. Nachdem der Vorplatz bereits neu gestaltet wurde, werden in diesem Jahr auch noch der Eingangsbereich und die Überdachung erneuert. Außerdem soll das Bürgerhaus einen neuen Anstrich erhalten.

Alle Beteiligten wünschen sich, dass die Hüttenfelder Einrichtung, in deren Seitentrakt auch die Feuerwehr untergebracht ist, ein Dorfmittelpunkt und dass der Laden ein lebendiger Treffpunkt wird.

Mittwochs trägt noch der Verkaufsstand vom Bauernladen Steinmetz zur Belebung bei. Der fuhr bisher auf dem Festplatz hinterm Bürgerhaus vor, ab sofort wird der Stand aber auf dem Vorplatz aufgebaut. Hier gibt es einmal wöchentlich frische Fleisch- und Wurstwaren sowie Obst und Gemüse. Den Verkaufsstand gibt es seit zwei Jahren. Er werde gut angenommen, berichten Ortsvorsteher Karl Heinz Berg und Spargelkönigin Stefanie Steinmetz, die beide zur Eröffnung des Dorfladens gekommen sind.

Berg lobte die Stadtverwaltung - vertreten durch Ersten Stadtrat Jens Klingler - für ihr rasches Handeln. Als Kleinhans im September die Kündigung für ihren bisherigen Laden zum Jahresende erhalten habe und eine erschwingliche Raumalternative nicht absehbar war, sei rasch die Idee aufgekommen, die Räume der kaum noch genutzten Bücherei in einen Dorfladen umzuwandeln. Wie schnell die Idee umgesetzt wurde, das habe selbst ihn überrascht, sagte Berg.

Unterstützung durch die Stadt

Für den Umbau der Räumlichkeiten hat die Stadt 15 000 Euro in die Hand genommen. Ein Schaufenster und eine Eingangstür mussten in die Außenwand eingesetzt werden. Außerdem wurden ein Wasseranschluss gelegt und eine kleine Küche eingebaut. Damit habe die Stadt die Rahmenbedingungen geschaffen. Mehr könne sie aber kaum tun, erklärte Klingler. Nun sei es an den Hüttenfeldern, das Angebot auch weiterhin gut zu nutzen.

Insgesamt investiert die Stadt Lampertheim 200 000 Euro in die Erneuerung des Hüttenfelder Bürgerhauses und seines Umfelds. In den kommenden Monaten soll mit Hilfe der Technischen Betriebsdienste auch die Außenanlage hergerichtet werden, damit das Bürgerhaus zu einem attraktiven Treffpunkt im Stadtteil wird. Den Kaffee dazu gibt's im Dorfladen.