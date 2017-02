Klingler: „Ganz normales Verwaltungshandeln“

Lampertheim. Intransparenz in Verwaltungsvorgängen, mangelndes Einbeziehen des Stadtparlaments in administrative Vorgänge sind Punkte, die aus Sicht der Lampertheimer Grünen immer wieder zu Beanstandungen Anlass geben. Mit der Einberufung eines Akteneinsichts-Ausschusses wollten die Grünen zumindest punktuell Öffentlichkeit über Verwaltungsangelegenheiten herstellen, die nach ihrer Einschätzung nicht den Kriterien der Korrektheit genügen. Heute Abend tagt das Gremium zum ersten Mal.

Bei Gegenstimmen von SPD und FDP war die Einberufung des Akteneinsichts-Ausschusses Ende vorigen Jahres beschlossen worden (wir berichteten). Den Ausschlag hat eine Entscheidung des Magistrats über eine Sparkassen-Spende an den Verein der Lampertheimer Lebenshilfe gegeben. Dabei sei es im Gemeindevorstand zu einem nicht nachvollziehbaren Umgang mit dieser Spende gekommen, wie Grünen-Fraktionsvorsitzender Helmut Rinkel seinerzeit moniert hat.

Kein Untersuchungsausschuss

Erster Stadtrat Jens Klingler legt Wert auf die Feststellung, dass es sich beim neuen Akteneinsichts-Ausschuss nicht um einen Untersuchungsausschuss handele. So gewähre etwa die Einsicht in Sitzungsprotolle durchaus eine gewisse Transparenz in Entscheidungsvorgänge; im Falle der Magistratsentscheidung über die Sparkassen-Spende an die Lebenshilfe seien aber keinerlei Unregelmäßigkeiten zu beanstanden, wie Klingler auf Anfrage des "Südhessen Morgen" betont.

So sei der mit Vertretern der Verwaltungsspitze und der Fraktionen besetzte Gemeindevorstand befugt, die Vergabe von Spenden bis zu einer bestimmten Höhe an gemeinnützige Organisationen zu koordinieren. In diesem Falle Spenden, die von der Sparkasse Worms-Alzey-Ried in Höhe von jährlich 10 000 Euro an die Lampertheimer Lebenshilfe überwiesen wurden. Diese Summe sei aber mit den städtischen Betriebskostenzuschüssen verrechnet worden.

Dies habe sich in der Zwischenzeit geändert. Denn aufgrund der finanziellen Notlage, in die die Lebenshilfe mit ihrer Frühförderstelle und der Kindertagesstätte geraten sei (wir haben berichtet), habe sich der Magistrat dazu entschlossen, die jährliche Sparkassen-Spende von 10 000 Euro zusätzlich zu den städtischen Zuschüssen zu bewilligen. Die Mittel würden im Rahmen der Budgetierung verbucht, bedürften also keiner Zustimmung durch die parlamentarischen Gremien. "Das ist ganz normales Verwaltungshandeln", rechtfertigt Klingler das Vorgehen im Magistrat, in dem auch ein Vertreter der Grünen sitzt.

Wie sich die Angehörigen der Fraktionen im Gemeindevorstand zu diesem Sachverhalt gestellt haben, lässt sich laut Klingler in der Öffentlichkeit nicht darlegen, denn die Magistratssitzungen unterliegen dem Gebot der Nichtöffentlichkeit. Deshalb ließen sich aus Sicht des Ersten Stadtrats die Vorgänge im Magistrat im öffentlich tagenden Akteneinsichts-Ausschuss auch nur innerhalb der rechtlichen Grenzen beleuchten, wie sie die Gemeindeordnung vorgibt. Zum Verdacht der Grünen, im Magistrat sei es unter Umständen zu einem undurchsichtigen Umgang mit Spendengeldern gekommen, sagt Klingler: "Ich kann das nicht nachvollziehen." Der Vorstoß der Grünen führe denn auch auf "Nebenkriegsschauplätze".

Klingler zufolge tagt der Ausschuss zwei Mal im Jahr. Laut Beschluss der Stadtverordnetenversammlung wurden seine Aufgaben an den Haupt- und Finanzausschuss übertragen. Dessen stellvertretender Vorsitzender, Thomas Bittner (FDP), wird den Akteneinsichts-Ausschuss leiten. Die Sitzungen sind öffentlich.