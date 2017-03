LAMPERTHEIM. Die sozialliberale Koalition in der Stadtverordnetenversammlung zeigt sich erfreut, dass in Sachen Bahnhof "mit der Aufnahme des Gespräches mit dem derzeitigen Eigentümer ein erster Schritt in die richtige Richtung" getan werde. Dies schreibt sie in einer Pressemitteilung. Die Koalition erinnert an den von ihr in der Parlamentssitzung im September vorgelegten Antrag zur Entwicklung und Nutzung des Bahnhofsgebäudes. "Dort haben wir unter anderem die Nutzung des Gebäudes als Mobilitätszentrale und Sitz der VTL vorgeschlagen sowie eine E-Tankstelle und das Nextbike-System des VRN im Bahnhofsumfeld ins Spiel gebracht. Wir freuen uns, dass unser Anstoß von der Verwaltung aufgenommen wurde und umgesetzt werden soll." zg