Koboldstreiche im Alten Kino

Lampertheim. Geheimnisvoll und lustig zugleich ist die Geschichte um Schreinermeister Eder (Georg Veit) und Pumuckl (Laura Track). Zahlreiche Mädchen und Jungen sind in Begleitung ihrer Eltern oder Großeltern ins Alte Kino gekommen und verfolgen mit Spannung das Bühnenspektakel des Kindertheaterensembles des Capitol Mannheim. Die Stadt Lampertheim ist der Veranstalter.

Das Theaterstück basiert auf den Kinderbüchern von Ellis Kaut mit dem Titel "Meister Eder und sein Pumuckl". In Eders Werkstatt passieren sonderbare Dinge. Wie jetzt auch im Alten Kino. Liebevoll wird von den Theaterleuten das Werk in Szene gesetzt. Die Handlung spielt in Eders Werkstatt. Eine Kneifzange in Maxiformat bildet den Hintergrund, davor ist eine Werkbank mit Schreinerwerkzeug aufgebaut.

Wie von Geisterhand

Plötzlich poltert der Hobel zu Boden, kurz darauf das Stemmeisen, der Hammer und schon bald fällt das nächste Handwerkszeug wie von Geisterhand hinunter. Auf der Bühne scheint es zu spuken.

"Was ist denn in der Werkstatt los", fragt sich der alte Schreiner verwundert. Die kleinen Zuschauer halten den Atem an. Doch dann kichern sie los. Sie wissen wohl, hier ist kein Geist zugange. Laut rufen sie Meister Eder zu, dass Pumuckl seinen Spaß treibt.

Und schon erscheint der quirlige Kobold mit den roten Haaren auf der Bühne und wird zum Mittelpunkt des Geschehens. "Ich bin kein Geist", frohlockt Pumuckl. Die Geschichte nimmt ihren Lauf und die Besucher lachen über den frechsten Kobold der Welt. roi