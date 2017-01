Könige bringen Hofheimern den Segen

Den ersten Stopp legen die Hofheimer Sternsinger gemeinsam am Pfarrhaus ein. Dann strömen die vier Gruppen in alle Himmelsrichtungen aus. Pfarrer Adam Malczyk (rechts) freut sich über ihr Engagement.

Hofheim. Die Sternsinger der katholischen Pfarrei St. Michael waren am Wochenende in ihrem Stadtteil unterwegs, um den Segen "Christus Mansionem Benedicat" in die Häuser zu bringen. Insgesamt 19 Kinder sowie fünf Erwachsene beteiligten sich dort an der weltweit größten Hilfsaktion von Kindern für Kinder. Die Organisation in Hofheim übernahm Andrea Bamberg.

Zu Beginn zelebrierte Pfarrer Adam Malczyk die Aussendungsfeier in der Balthasar-Neumann-Kirche. Die musikalische Umrahmung gestaltete Carina Bamberg an der Orgel.

"Jesus hat sich den Drei Heiligen Königen offenbart, die mit den Gaben Gold, Weihrauch und Myrrhe zum Christkind gekommen sind", sagte Malczyk im Gottesdienst. Den Sternsingern dankte er, denn den Segen in die Häuser zu bringen, sei etwas Großes. Der Geistliche bezeichnete es zudem als eine kluge Entscheidung der Sternsinger, zu Jesus gekommen zu sein - dem Vorbild der drei Weisen aus dem Morgenland folgend.

"Gemeinsam für Gottes Schöpfung in Kenia und weltweit" lautet das Motto der diesjährigen Sternsingeraktion. Den ersten Segen in Hofheim gab es für das Pfarrhaus, bevor sich vier Gruppen am Samstagnachmittag auf den Weg machten.

Sechs Neulinge mit auf Tour

An Helfern befanden sich Carmen Friedrich, Michaela Bodtländer, Heike Fischer, Maren Ofenloch und Svenja Glück im Einsatz. Den Kreis der Sternsinger bildeten Ava und Leah Charles, Lara Snaschel, Emilia Herbert, Viktoria und Lukas Scholl, Nils Bodtländer, Lars Wacker, Louisa Friedrich, Jana und Lea Fischer, Manon Riefler, Jakob und Nelli Hossner, Jonas Ebling, Rafael und Amelie Dionysius, Maria Firnkes und Lars Friedrich.

Zum Abschluss am Sonntagabend erhielten die Sternsinger neben Laugengebäck und warmen Getränken auch ihre Teilnehmerurkunden. Immerhin sechs Neulinge waren diesmal mit dabei. Der Betrag an eingesammelten Spenden wird noch bekannt gegeben. fh