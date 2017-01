Könige ziehen trotz Minusgraden weiter

Anna Herrmann bringt den Segen an einer Tür an.

Lampertheim. Mit dem neuen Jahr beginnt auch die traditionelle Sternsinger-Aktion. Daher stapfen derzeit gekrönte Häupter durch die Straßen Lampertheims. Die als Heilige Drei Könige verkleideten Kinder sammeln Geld für Gleichaltrige, denen es weniger gut geht als ihnen.

Am Montagmorgen feierten die Gemeinden Mariä Verkündigung und St. Andreas gemeinsam den Aussendungsgottesdienst. Bereits zuvor hatten sich die engagierten Mädchen und Jungen mit den Organisatorinnen Beatrix Holz und Birgit Bongiorno getroffen, um letzte Details für die Aktion durchzusprechen. Die Aufregung und Vorfreude war ihnen anzumerken. Bei dem einen oder anderen machte sich aber auch etwas Nervosität bemerkbar.

Als die Glocken zehn Uhr schlugen, war es endlich soweit. Die Sternsinger zogen in die Kirche Mariä Verkündigung ein. Pfarrer Erhard Schmitt und Pfarrvikar Claus-Peter Stockh segneten die Gaben, die die Könige an den Altar brachten. Die Kinder verlasen Fürbitten und im Gebet wurde vor allem an die armen Kinder in Kenia gedacht, für die in diesem Jahr die Spenden gesammelt werden.

Weihrauchduft in den Straßen

Bald nachdem die Lieder "Stern über Betlehem" und "Wir kommen daher aus dem Morgenland" verklungen waren, machten sich die ersten Gruppen von Mariä Verkündigung auf. Schnell wurden Jacken, Mützen und Kostüme angezogen, Kreide geholt, Weihrauch in den kleinen Fässern angezündet.

Dick eingepackt stapften die Mädchen und Jungen durch den Schnee von Haus zu Haus, um den Segen für 2017 zu bringen. Der Duft von Weihrauch zog hinter ihnen durch die Straßen. Dann drückten sie die nächste Klingel und sangen "Die Heilgen Drei Könige mit ihrigem Stern", worüber sich die Menschen sehr freuten. Häufig warteten die Lampertheimer schon hinter dem Fenster und hielten Ausschau nach den Sternsingern.

Zunächst waren Sternenträger, Caspar, Melchior und Balthasar noch aufgeregt, wenn sie ihre Segenssprüche aufsagten. Doch von Tür zu Tür nahm die Nervosität ab und die Mädchen und Jungen hatten sichtlich Spaß.

"Es motiviert uns, für arme Kinder Geld zu sammeln. Wir machen das aus Tradition und weil wir den Lampertheimern eine Freude machen wollen", erzählte die 17-jährige Anna Herrmann, die selbst jahrelang als Sternsinger fungierte und diesmal als Betreuerin mit dabei war. Ihren Besuch beendeten die Gruppen mit dem Segen, den sie an den Haustüren anbrachten.

Unterdessen standen die Sternsinger von St. Andreas schon in den Startlöchern. Nachdem sie sich zunächst bei einem gemeinsamen Mittagessen im Gasthaus "Zum Schwanen" mit Würstchen, Nudel- und Kartoffelsalat gestärkt hatten, machten sich vier Gruppen der Gemeinde auf den Weg.

Am frühen Nachmittag stand etwa der Besuch des Marienkrankenhauses auf dem Plan. Chiara, Layla, Leonie, Gioia und Fulvio liefen voller Elan von Zimmer zu Zimmer und begeisterten Patienten und Angestellte. Besonders ihr Gesang gefiel allen gut.

Obwohl der Schneefall am Nachmittag nachgelassen hatte, blieben die Temperaturen draußen weiterhin niedrig. Der Stimmung unter den Spargelstädter Sternsingern konnte das nichts anhaben. Bis gegen 18 Uhr zogen sie weiter und wünschten den Familien ein gesegnetes neues Jahr.