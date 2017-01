Konzerte und Sanierungen

Hofheim. Mit dem beschwingten "Sermonette" eröffnete das Flöten- und Bläserensemble Marina Schnell, Maurice und Martin Stumpf den Neujahrsempfang der katholischen Pfarrei St. Michael im Canisiushaus. Zur Klavierbegleitung von Anja Stumpf brillierte gleich anschließend der Kirchenchor "Cäcilia" mit "Glaube, Liebe, Träume" und dem "Ave Maria der Berge" mit Solist Alexander Scholl.

"Wir wissen das sehr zu schätzen", dankte die stellvertretende Pfarrgemeinderatsvorsitzende Rosemarie Mader dem Chor, der für das Wochenende 23. und 24. September schon ein weltliches Konzert geplant hat.

Ganz besonders hieß Stephan Albrecht, Vorsitzender des Pfarrgemeinderats, Pfarrer Adam Malczyk, Gemeindereferentin Angelika Keil, Pfarrer Holger Mett und Mitglieder des evangelischen Kirchenvorstands, Ortsvorsteher Alexander Scholl und die Sternsinger willkommen.

Mader und Albrecht hielten anschließend im Wechsel die Neujahrsansprache. Das Jahr 2016 bezeichnete Albrecht als ein Jahr, das von drastischen Bildern geprägt worden war, "nicht wenige bezahlten die Hoffnung auf eine bessere Welt mit dem Leben". Albrecht verwies auf den harten Kontrast zur kleinen und beschaulichen Welt in Hofheim, verbunden mit dem Wunsch nach Stabilität und Halt. "Gott ist mit uns", so das Credo von Albrechts globalem Rundblick.

Erinnerungen an Pfarrer Ott

Rosemarie Mader blickte auf das zurückliegende Jahr in der Pfarrei zurück, erinnerte an den am 3. Januar 2016 verstorbenen Pfarrer Günter Ott, der mehr als 40 Jahre als Seelsorger in Hofheim tätig war. Dank enormer Unterstützung an freiwilligen Helfern konnte Ende August das Pfarrfamilienfest gefeiert werden, den ebenfalls traditionellen ökumenischen Kerbegottesdienst bezeichnete Mader als "schönes Zeichen gemeinsamen christlichen Glaubens".

Auf ihr 30-jähriges Bestehen blickte 2016 die Gruppe "Spirit" zurück, die wiederum am 17. und 19. November dieses Jahres ein Doppelkonzert geben wird.

Albrecht verwies auch auf das am Dienstag, 31. Oktober, anstehende 500-jährige Reformationsjubiläum. Beide Festredner dankten zudem den unzähligen ehrenamtlichen Helfern und mehr als 30 hauptamtlichen Beschäftigten der Pfarrei für ihr großes Engagement und damit für ihren Beitrag zum Erhalt der Gemeinde.

Die Vielfalt an Aufgaben und Aktivitäten des Hofheimer Verwaltungsrats verdeutlichte eindrucksvoll Gerhard Keim. Neben Organisatorischem beschäftigt sich das Gremium mit der Kindertagesstätte, Personalangelegenheiten, der Verwaltung des Kapital- und Substanzvermögens der beiden Siedlungen, Visitationen des bischöflichen Ordinariats, der Erstellung eines Nutzungskonzepts der vorhandenen Immobilien sowie der Unterhaltung des Canisiushauses.

Im zurückliegenden Jahr brachte die Gestaltung des Kita-Außengeländes mit einer Spielfläche für Jungen und Mädchen eine beachtliche Investition mit sich. Dazu kam die Renovierungen der Sakristei und des Flurkreuzes sowie die Erneuerung des Thekenbereichs und der Küche im Canisiushaus.

In diesem Jahr steht die Außenrenovierung des Pfarrhauses an erster Stelle, aber auch die Instandhaltung der Wege im Pfarrgarten wird das Gremium beschäftigen. Keim warf noch einen Blick weiter voraus und verwies auf die anstehende Außenfassadenrenovierung der Pfarrkirche, da das Holzgesims bereits erste Probleme bereite.

Als Geschenk für alle Besucher des Empfangs durften Jahresheilige gezogen werden. Den musikalischen Abschluss - bevor es zum Imbiss ging - übernahm schließlich das Flöten- und Bläserensemble, das bei einem Stück aus dem Film "Forrest Gumb" von Anja Stumpf am Klavier begleitet wurde. fh