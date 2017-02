Kreativ und neugierig

Lampertheim. 47 Jugendliche aus dem Kreis Bergstraße, darunter auch Lampertheimer Schüler, haben sich im Rahmen von "Jugend forscht - Schüler experimentieren" in 24 verschiedenen Projekten erprobt. Ihre Forschungsergebnisse präsentieren sie der Öffentlichkeit am Samstag, 11. Februar, ab 14 Uhr, bei der BASF in Lampertheim.

"Es ist faszinierend zu sehen, mit welcher Neugierde und Kreativität die Jugendlichen an ihren Forschungsprojekten gearbeitet haben", sagt Helmut Prestel, Leiter der BASF Lampertheim in einer Pressemitteilung. Die Schüler haben Fragestellungen aus den Fachbereichen Arbeitswelt, Biologie, Chemie, Mathematik/Informatik, Physik und Technik bearbeitet.

Gewinner kommen weiter

Eine Expertenjury aus Wirtschaft und Bildung bewertet die Arbeiten der Jungforscher. Die Gewinner vertreten die Region beim Landeswettbewerb Hessen, der im März bei Merck KGaA in Darmstadt stattfindet. Dort können sich die Nachwuchsforscher für das Bundesfinale von Jugend forscht qualifizieren, das Ende Mai bei der Siemens AG in Erlangen ausgetragen wird.

Die BASF unterstützt die Aktion "Jugend forscht" nach eigenen Angaben seit vielen Jahren und ist Patenunternehmen der ersten Stunde. Den Regionalwettbewerb am Standort Lampertheim richtet das Unternehmen in diesem Jahr zum dritten Mal aus.

Alle teilnehmenden Jugendlichen erhalten ein Geschenk. Den Gewinnern winken neben der Teilnahme am Landeswettbewerb Sach- und Geldpreise sowie Praktika. zg