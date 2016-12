Krippenspiel und Musik

Die Kindergottesdienstgruppe der evangelischen Kirchengemeinde vor dem Krippenspiel in der Friedenskirche.

Hofheim. Über das zurückliegende Weihnachtsfest gab es ein großes Angebot an Gottesdiensten sowohl der evangelischen Kirchengemeinde als auch der katholischen Pfarrei St. Michael. Mit einem Familiengottesdienst, maßgeblich bereichert durch ein Krippenspiel der unter der Leitung von Ulrike Hofmeister-Knaup und Nicola Mett stehenden Kindergottesdienstgruppe, läutete die evangelische Kirchengemeinde am Nachmittag des Heiligen Abends die Gottesdienstserie in der Friedenskirche ein.

In der Nacht folgten noch die feierliche Christmette, zwei weitere Gottesdienste an den beiden Weihnachtsfeiertagen mit gesanglicher Umrahmung des Kirchenchores sowie des Posaunenchores. Die katholische Kirchengemeinde begann das Weihnachtsfest mit einer Krippenfeier der Kinder, anschließend wurde die Christmette an Heiligabend gefeiert.

Ein Höhepunkt des Weihnachtsfestes am ersten Weihnachtsfeiertag: das feierliche Hochamt unter der Mitwirkung des Katholischen Kirchenchores und Gesangvereins "Cäcilia", der mit Orchesterverstärkung Mozarts "Missa Brevis" unter der Leitung von Dirigent Werner Stöckel aufführte.

Im Anschluss durfte sich Pfarrer Adam Malczyk noch über ein Geburtstagsständchen des Chores freuen. fh