Kritik an der Bahn

Hofheim. Mit einer Fülle von Anfragen an die Verwaltungsspitze wartete der Ortsbeirat in seiner jüngsten Sitzung auf. Es ging los mit Edwin Stöwasand (CDU), der den Sachstand zur geplanten Bebauung Bibliser Weg/Uhlandstraße durch die Deutsche Reihenhaus AG hinterfragte. Hierfür muss ein neues Gestaltungskonzept erarbeitet werden, da die Untere Naturschutzbehörde auf den Erhalt eines alten und großgewachsenen Baumes pocht. "Es liegt am Investor, wie es weiter geht" so Bürgermeister Gottfried Störmer.

Marco Knecht (CDU) bat um Unterstützung bei der Erarbeitung eines Konzepts für Freizeitgestaltung was Wanderwege, Laufstrecken und Radwegen um Hofheim herum angeht - hierfür sagte das Stadtoberhaupt die Unterstützung zu. Die von Martin Bär (CDU) hinterfragte Erneuerung der Regenwasserrinne im Wehrzollhaus bestätigte Störmer und kündigte die Umsetzung an.

Gemeinsamer Protestbrief

Weitaus weniger erfreulich fiel die Antwort Störmers zum Sachstand der geplanten Umbauarbeiten an den beiden Bahnübergängen Bahnhofstraße und Bibliser Weg aus. Die Bahn hat die anvisierte Umsetzung für 2017 offenbar revidiert, Störmer rechnet erst im Jahr 2021 mit der Realisierung - "ein absolutes Unding", so der Bürgermeister. "Wir kommen uns veräppelt vor", kommentierte Ortsvorsteher Alexander Scholl das Zeitfenster der Bahn, die im März letzten Jahres eine Informationsveranstaltung im Bürgerhaus veranstaltet hatte. Verwaltungsspitze und Ortsbeirat wollen gemeinsam ihren Protestbrief formulieren.

Wie verkehrsberuhigende Maßnahmen im Wattenheimer Weg in Verbindung mit der Eröffnung der Kinderkrippe umgesetzt werden sollen hinterfragte Susanne Volkert (CDU). Die Verwaltung zieht zunächst ein Geschwindigkeitsmessfeld in Erwägung und will die Zuwegung beobachten. Im Rahmen hielten sich die ebenfalls von Susanne Volkert erfragten Werte, die bei einer Verkehrszählung in der Lochgasse herauskamen: Ausreißer mit mehr als 45, 50 oder gar 55 Stundenkilometer bildeten die Ausnahme.

Einen Überblick über den sozialen Wohnungsbau in Hofheim erbat Harald Eppler (SPD). Wie Bürgermeister Störmer bestätigte, gibt es keine Pläne für Neubauten in Hofheim, zumal es dort keine Flächen für bezahlbaren, sozialen Wohnraum gebe. Dagegen seien für den Ankauf von sogenannten Belegungsrechten 30 000 Euro vorgesehen. Neun Wohnungen existieren in der Berliner Straße 41-43 und 16 in der Erzbergerstraße 1. Acht Wohnungen sind Ende 2015 in der Kirchstraße weggefallen, die wieder in die Bindung hineingebracht werden. "Nicht realisierbar" lautete Störmers Antwort auf die Frage von Heike Hildebrand (SPD), ob die Fahrradständer auf der Westseite des Bahnhofs überdacht werden könnten. fh