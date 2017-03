Kröten und Frösche auf Wanderschaft

Lampertheim. Pünktlich zum kalendarischen Frühlingsanfang herrscht ideales Krötenwetter. Die Sonne macht zwar Pause, aber dank der schützenden Wolkendecke kühlt es nachts nicht mehr so stark aus und das ist gut für die Amphibien, denn sie wandern bevorzugt im Schutz der Dunkelheit. Im Flachland herrschen gute bis sehr gute "Wanderbedingungen".

Wie der Lampertheimer Naturschutzbund (NABU) mitteilt, sind bisher schon einige Amphibienarten an ihren Laichgewässern eingetroffen, etwa an der Sandgrube Feuerstein, die der NABU betreut. Dieser Bereich am Waldrand wird zum Schutz der Tiere durch die Stadt seit drei Jahren in der Wanderphase gesperrt. Der nächste größere Schwung an Grasfröschen, Erdkröten, aber auch Molchen und Wasserfröschen wird erwartet. In den nächsten Wochen werden sich auch seltenere Arten wie Kreuz- und Knoblauchkröte auf den Weg zu ihren Laichgewässern begeben. Die Straßensperrungen sind durch Beschilderungen und Lampen gekennzeichnet. aha