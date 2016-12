Lachen, backen und philosophieren

Lampertheim. Seit mehr als 60 Jahren unterbreitet die Volkshochschule Lampertheim den Bürgern Angebote und Kurse zur privaten oder beruflichen Weiterbildung. Wo in der Anfangszeit vor allem Kurse in Stenografie, Buchführung und Maschinenschreiben dominierten, darf es heute auch gerne etwas exotischer sein. Im fast abgelaufenen Jahr 2016 waren die vhs-Angebote wieder auf eine gute Resonanz gestoßen. An insgesamt 364 Kursen mit 7829 Unterrichtseinheiten hatten 3170 Personen teilgenommen. Dazu kamen noch 18 Einzelveranstaltungen mit 1680 Besuchern.

So manches Angebot hatte sich plötzlich als echter Magnet entpuppt. So geschah es mit dem philosophischen Diskussionsforum "Sonntags bei Anton", das hervorragend bei den Lampertheimern ankommt. In Schnitt 35 Personen treffen sich hier, um über Kant und die Welt zu sprechen. Diesem großen Interesse an dem Thema haben Kulturamtsleiter Rolf Hecher und sein Mitarbeiter-Team, zu dem nun auch Christiane Borchert (ehemals Ordnungsamt) zählt, Rechnung getragen, indem sie 2017 gleich mehrere neue vhs-Kurse mit philosophischem Schwerpunkt anbieten.

Während im Fachbereich 2 mit der Portrait-Fotografie nur ein einziger neuer Kurs zu finden ist, gibt es in den anderen Bereichen jede Menge neue Angebote. Dabei erfahren die Teilnehmer unter anderem, wie sie "Yoga und Lachen" miteinander kombinieren können, wie man seine Arbeit im Büro effizienter gestalten kann, wie "Glutenfreies Backen" gelingt und "Weihnachten in Italien" kulinarisch begangen wird.

Auch für Ehrenamtliche gibt es wieder mehrere Weiterbildungsangebote wie Vereinsrecht und Persönlichkeitstraining. Und auch die Interessen der jüngeren Bürger wurden berücksichtigt, etwa mit einem Babysitterkurs, kreativem Nähen und Aquarellmalen.

Sehr froh ist Hecher über das Lampertheimer Hallenbad, das durch die vhs mit Kursen wie "Aquajogging" und "Wassergymnastik", die Schulen und Vereine quasi dauernd belegt ist. Nicht zuletzt deshalb, weil in anderen Städten die Bäder aus Kostengründen inzwischen geschlossen haben, erfreut sich das Angebot einer großen Beliebtheit.

Die vhs bietet im Studienjahr 2017 insgesamt 408 Kurse, neun Fahrten, fünf Wanderungen, fünf Vorträge, acht philosophische Gesprächsforen und vier Vorträge im Rahmen des lokalen Gesundheitsforums sowie fünf Ausstellungen in der Galerie im "Haus am Römer" an.

Dozenten gesucht

Bei aller Zufriedenheit über die gute Auslastung der Kurse gibt es doch einen Wermutstropfen. So wird es für die vhs immer schwieriger, qualifizierte Dozenten zu finden, um das Angebot in der bisherigen Form aufrecht zu erhalten. Denn für auswärtige Kursleiter rechnet sich oft die längere Anfahrt nicht mehr.

Wer übrigens noch kein Weihnachtsgeschenk hat oder etwas für Menschen sucht, die schon fast alles haben, kann ebenfalls hier fündig werden. Denn es können gerne auch Gutscheine für die Volkshochschulkurse erworben werden. Ja