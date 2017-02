Lampertheim putzt sich raus

Lampertheim. Der Großputz in der Natur rund um Lampertheim soll in diesem Jahr wieder stattfinden. Geplant ist die Aktion "Saubere Gemarkung" für Samstag, 11. März. Das teilt der Sprecher der Stadt, Kai Andres, gestern auf Anfrage des "Südhessen Morgen" mit.

2016 war das Reinemachen ausgefallen. Ursprünglich sollte die Aktion vergangenes Jahr am 19. März steigen. "Doch zu diesem Zeitpunkt hatte die Aufsichtsbehörde den städtischen Haushalt noch nicht genehmigt", erklärt Uwe Becher, Leiter des Fachbereichs Verkehr, Sicherheit und Ordnung, im Gespräch mit unserer Zeitung. Heißt: Da es sich bei der Aktion um eine freiwillige kommunale Leistung handelt, musste die Stadt passen.

Müllsäcke, Pikser und Präsente für die ehrenamtlichen Helfer zu organisieren, sei somit nicht möglich gewesen. "5000 bis 7000 Euro kostet uns der Aktionstag", rechnet Uwe Becher vor. Dazu kämen die Gebühren für die Entsorgung von rund 100 Kubikmetern gesammelten Mülls.

Ein Ausweichtermin im April 2016 sei wegen der Brut- und Setzzeit nicht mehr in Frage gekommen. Daher habe man den Oktober angepeilt. Dann hätten sich die Spargelstädter nämlich dem landesweiten "Sauberhaften Herbstputz" anschließen können. Dies allerdings kam wegen der zeitlichen Nähe zum "Freiwilligentag" für die mitwirkenden Vereine auch nicht in Frage.

Neuer Anlauf

2017 also ein neuer Anlauf: Am 11. März heißt es jetzt wieder zu Handschuhen, Zangen und Eimern greifen und raus, um in Lampertheims Gemarkung Müll zu suchen. "Entsprechende Briefe sollen in den kommenden Tagen bei den Vereinen eingehen", so Kai Andres. Zwischen 400 und 500 Helfer hatten sich bislang pro Jahr an dem Aktionstag beteiligt.

An landesweiten Vorhaben wie "Sauberhafter Schulweg" oder "Sauberhafter Kindertag" will sich die Spargelstadt nicht mehr beteiligen. "Wir konzentrieren uns", sagt Andres, "auf unsere eigenen Pläne." off