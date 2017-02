Lampertheimerbestehen im Hexenkessel

Lampertheim. Mit einem knappen 5601:5571-Auswärtssieg beim Tabellennachbarn Rodgau-Hainhausen vergrößerten die Lampertheimer SG-Kegler den Vorsprung in der 2. Bundesliga Mitte gegenüber dem Gastgeber auf vier Punkte. Die Spargelstädter stehen derzeit hinter dem TV Haibach auf dem zweiten Tabellenplatz, der zur Relegation berechtigt. Härtester Verfolger ist nun der SKC Mehlingen, der zwei Punkte hinter der SG Lampertheim liegt.

Bei dem über sechs Bahnen ausgetragenen Spiel blieb es von Anfang an spannend. Peter Suppes, aufgrund seiner starken Leistungen in der zweiten Mannschaft wieder im Bundesligateam, eröffnete mit seinen 930 Punkten stark. Jedoch musste er gegen den besten Kegler der Hausherren, Patrik Fischer (962), 32 Punkte abgeben.

Holger Thiemig zeigte sich gegenüber der Vorwoche stark verbessert. Mit zwei sehr starken Durchgängen (270/251) schraubte er seine Leistung auf gute 957 Zähler und nahm seinem Gegenüber, Eric Müller (908), 49 Zähler ab. Thiemig hielt seine Mannschaft damit im Spiel.

Wie sehr eine Klasseleistung und ein Durchschnittsergebnis zusammenliegen, musste Kevin Günderoth erleben. In der Vorwoche erreicht er noch 1015 Punkte, in Hainhausen-Rodgau waren es trotz einer guten Abräumleistung nur 884 Zähler. Gegen Lukas Hausmann (929) gab er 45 Holz ab. Zur Halbzeit der Begegnung lagen die Spargelstädter mit 28 Holz zurück, aber immer noch auf Schlagdistanz. Thomas Geyer kam an diesem Tag mit den Bahnen der Gastgeber gar nicht zurecht. Mit Steffen Back hatten die Lampertheimer aber einen starken Ersatzmann im Team und den Mut zur raschen Auswechslung nach 50 Wurf. Mit 248 Holz war Back sofort im Spiel und schraubte das Gesamtresultat noch auf 886 Punkte. Sein Gegenspieler Dominik Menke(925) nutzte die Situation und erhöhte die Führung für die Gastgeber um weitere 39 Zähler.

Spannung bis zum Schluss

Auch Patrik Strech steigerte sich gegenüber der Vorwoche wesentlich. Mit vier blitzsauberen Durchgängen (255/243/245/225) erspielte er sich 968 Zähler. Damit nahm Strech seinem direkten Gegenspieler Lars-Daniel Götz (902) 66 Zähler ab. Die Tagesbestleistung blieb Niklas Schulz vorbehalten. Ebenso wie Patrik Strech spielte er vier einwandfreie Durchgänge (225/257/243/243) und nahm seinem Gegner Patrick Himmer (945) mit der Tagesbestleistung von 976 insgesamt 31 Zähler ab.

Am Ende stand ein knapper Erfolg im Hexenkessel von Hainhausen-Rodgau. Der zahlreiche mitgereiste Lampertheimer Anhang bejubelte den Sieg und sieht der Topbegegnung der 2. Bundesliga Mitte am kommenden Wochenende in Haibach gespannt entgegen. Haibach geht als Favorit in die Begegnung, doch den Keglern aus Lampertheim sind in dieser Saison schon einige Überraschungen gelungen.