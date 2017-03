Lampertheimputzt sich wieder raus

Lampertheim. Wenn am morgigen Samstag die Stadt wieder Freiwillige aufruft, sich am Aktionstag "Saubere Gemarkung" zu beteiligen, dann werden wieder viele in Feld, Wald und Wiesen ausschwärmen und Dreck einsammeln, den andere hinterlassen haben. Schwerpunkte sind in diesem Jahr das Rheinufer, der Waldrand und große Bereiche der Lampertheimer Gemarkung.

Wie der Bürgermeister beim Magistratspressegespräch mitteilte, geht die Stadtverwaltung von 400 Teilnehmern aus. Die meisten davon dürften Wiederholungstäter sein und Vereinen und Gruppen angehören, die sich auch schon in früheren Jahren an der Flurputzaktion beteiligt haben. Die Verwaltung hatte im Vorfeld alle Lampertheimer Vereine angeschrieben und zur Beteiligung eingeladen. Viele hätten sich wieder angemeldet und sich auch schon wieder mit den nötigen Materialien wie Müllsäcken, Handschuhen und Gerätschaften eingedeckt, so Störmer. Die Stadtverwaltung stellt wieder Fahrzeuge und Mitarbeiter, die den eingesammelten Müll zu den bereitgestellten Containern bringen.

Wer noch nicht entsprechend ausgestattet ist, kann am Samstag zu folgenden Treffpunkten kommen:

Lampertheim: 8.30 bis 9 Uhr vor dem Haus am Römer. Ab 12 Uhr sind alle Helfer zum Mittagessen beim DRK im Technischen Zentrum an der Florianstraße eingeladen.

Hofheim: 8.45 Uhr am Feuerwehrgerätehaus, Backhausstraße 53. Dort findet auch ab 13 Uhr das Mittagessen statt.

Hüttenfeld: 9 Uhr am Sportplatz der SG Hüttenfeld. Ab 12 Uhr wird dort für alle Hüttenfelder Helfer das Mittagessen serviert.

Rosengarten: 9 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus, ebendort ab 12 Uhr auch das Mittagessen.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich auch Einzelpersonen oder private Gruppen an der Aktion beteiligen können. Wer Interesse hat, kann sich bei Christian Huther, Telefon 06206/935-292, anmelden oder am Samstag zu den Treffpunkten kommen. swa