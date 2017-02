Lampertheimwird größer

Kirche

In mehreren Gottesdiensten am Wochenende erläuterte Pfarrer Angelo Stipinovich, warum er die Leitung der Pfarrei St. Hildegard-St. Michael an seinen Kollegen Ignatius Löckemann abgibt. Stipinovich berät ab sofort das Bistum Mainz in Finanz- und Strukturfragen. [mehr]